Züge der RhB fahren wieder

Im Kanton Graubünden ist die wegen Lawinengefahr gesperrte Zugstrecke der Rhätischen Bahn (RhB) über den Berninapass wieder offen. Die Züge zwischen Engadin und Puschlav verkehren seit Freitagmorgen wieder gemäss Fahrplan.

Das Unterengadin, das Safiental und St. Antönien sind wieder auf der Strasse erreichbar. Die Behörden gaben am Freitagvormittag die wegen Lawinengefahr am Donnerstag gesperrten Strassenverbindungen frei. Weiterhin weitgehend abgeschnitten sind das Münstertal und Samnaun.

Das Münstertal war kurz vor Mittag gemäss Polizeiangaben nur aus dem Südtirol erreichbar; Samnaun konnte weder aus der Schweiz noch aus Österreich erreicht werden.

Pegel sinken in der Ostschweiz

In der Ostschweiz haben Wind und Regen vom Donnerstag keine grösseren Schäden mehr angerichtet. Die Pegel der Flüsse sind bereits wieder am Sinken.

Am Donnerstag war für den Kanton Thurgau noch Wasseralarm ausgelöst worden. Das Hochwasser blieb aber ohne grössere Folgen. Die Pegel gingen zurück, bestätigt Marco Baummann vom Amt für Umwelt. Die Flüsse seien dort über die Ufer getreten, wo es vorgesehen sei.

Keine Schifffahrt wegen Hochwasser

In der Region Basel ist die Schifffahrt auf dem Rhein wegen Hochwassers seit Donnerstagabend eingestellt. Zunächst durften zwischen Basel und Birsfelden, später auch auf der Strecke zwischen der Schleuse Kembs und Rheinfelden, keine Schiffe mehr fahren. In der Nacht auf Samstag soll der Pegelstand gemäss den Prognosen des Bundesamts für Umwelt wieder unter die kritischen Werte sinken.

Keine Hochwassergefahr besteht derzeit im Kanton Zürich. Weil es in der vergangenen Nacht ruhiger war als befürchtet, gab es am Freitagmorgen lediglich zwei Stellen, an denen der Pegel vergleichsweise hoch stand. "Mässige Gefahr" gab es gemäss Kantonsangaben an der Thur bei Andelfingen und an der Glatt bei Dübendorf. "Mässige Gefahr" bedeutet Gefahrenstufe 2 von 5.

Waldschäden in Zug und Luzern

Im Zuger Wald hat das Sturmtief "Burglind" eine Schneise der Verwüstung hinterlassen: Der Revierförster schätzt die Menge des Sturmholzes, also der umgestürzten und abgeknickten Bäume, auf etwa 120'000 Kubikmeter. Das entspricht 600 Lastwagen voller Bäume.

Auch im Luzerner Wald hat der Wintersturm im ganzen Kanton Schäden verursacht. Er fällte 30 bis 50 Prozent der Holzmenge, die sonst im Durchschnitt in einem Jahr zur Nutzung geschlagen wird.