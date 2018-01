Und das dürfte richtig teuer werden. Ein Beispiel: Das Sportpaket «MySports Pro» von UPC Cablecom kostet heute 25 Franken pro Monat – also 300 Franken im Jahr nur schon für Sportfernsehen. Selbst wenn alle Schweizerinnen und Schweizer solche Pay-TV-Abonnements abschliessen würden, wäre es teurer als heute. Das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) verpflichtet nämlich auch Firmen dazu, Gebühren zu bezahlen. Wird die Initiative angenommen, fallen alle Gebührengelder von Firmen weg. Eine Annahme käme die Haushalte schon deshalb teuer zu stehen.

Die SRG setzt die Gebührengelder so ein, dass alle Landesteile mit Radio- und Fernsehprogrammen versorgt werden können. Wir Deutschschweizer unterstützen also die anderen Landesteile in guter, eidgenössischer Solidarität. Ohne Gebühren wären wohl die Romandie und sicher das Tessin und die Rätoromanen nicht mehr in der Lage, ein Fernsehangebot zu finanzieren.

Vor allem aber liessen sich nur noch Angebote finanzieren, die auch von einer Mehrheit konsumiert werden. Informationsangebote wie «Echo der Zeit», Sendungen für Minderheiten wie der «Kulturplatz» oder Eigenproduktionen wie der «Bestatter» würden verschwinden. Mit anderen Worten: Ohne SRG hätten wir in der Schweiz amerikanische Medienverhältnisse. Und das käme unsere Demokratie teuer zu stehen. Sagen Sie deshalb mit mir Nein zur radikalen No-Billag-Initiative.