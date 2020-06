Niederlage für SVP und CVP: Der Nationalrat will keine Präventivhaft für Gefährder

Selten sorgt ein Kommissionsentscheid für solchen Wirbel, wie kürzlich jener zur Präventivhaft. Selbst UNO-Sonderbotschafter schalteten sich per Brief in die Debatte ein. Der Auslöser: Die sicherheitspolitische Kommission hatte sich Mitte Mai knapp dafür ausgesprochen, dass sogenannte Gefährder in Haft genommen werden können, um terroristische Attacken zu verhindern.

Mehr zum Thema:

Der Antrag führte gestern im Nationalrat für eine hitzige Debatte. SVP-Nationalrat Mauro Tuena sagte im Namen der Kommission: