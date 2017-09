Im Bergell war es am späten Donnerstagabend zu einem zweiten grossen Felssturz mit anschliessendem Murgang gekommen. Dieser drang erneut bis zum Dorf Bondo vor. In Bondo und in Promontogno wurden mehrere Häuser zerstört. Die Lage war am frühen Freitagmorgen noch immer unübersichtlich.