Neuer Co-Präsident von Operation Libero: «Die Nach-Blocher-Ära hat begonnen»

Wir gehen sicher nicht leichtfertig in diesen Abstimmungskampf. Die Kündigungsinitiative, wie wir sie nennen, ist die böse Schwester der Masseneinwanderungsinitiative, deren Annahme 2014 zur Gründung der Operation Libero geführt hat. Damit schliess sich ein Kreis. Die Ausgangslage ist heute ungleich besser: Die SVP ist am Schwächeln, sie kann die Diskussion nicht mehr einseitig prägen. Wie sich das Coronavirus auf die politische Stimmungslage auswirkt, ist die grosse Unbekannte dieses Urnengangs. Ich bin aber optimistisch, dass in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit und nach der Erfahrung von geschlossenen Grenzen eine deutliche Mehrheit sich gegen die Initiative und für ein gutes Verhältnis zur EU aussprechen wird.

Stefan Manser-Egli hat Politische Philosophie und Gender Studies studiert und arbeitet als Assistent und Doktorand an der Universität Neuchâtel. Gemeinsam mit der bisherigen Co-Präsidentin Laura Zimmermann führt er die Operation Libero in den Kampf gegen die SVP-Begrenzungsinitiative. Unterstützt werden die beiden von der neuen Geschäftsführerin Isabelle Gerber. Die Polit-Ökonomin hat vier Jahre als Head of Operations & Services beim Schweizer Eishockeyverband in der erweiterten Geschäftsleitung gearbeitet, bevor sie letzten Sommer zum Blockchain Startup Fyooz wechselte. Anfangs 2019 hat sie einen Executive MBA an der Universität Zürich abgeschlossen.

Für den Abstimmungskampf stösst Guido Balmer zur Operation Libero, der als langjähriger EJPD-Sprecher für die Bundesrätinnen Widmer-Schlumpf, Sommaruga und Keller-Sutter gearbeitet hat. Schafft es Ihre U30er-Bewegung nicht ohne die Hilfe eines «alten Hasen»?

Als Guido Balmer auf uns zukam waren wir sofort begeistert, dass uns ein so erfahrener Kommunikationsprofi beim Abstimmungskampf unterstützen will. Es sind übrigens längst nicht nur junge Leute bei der Operation Libero engagiert, es geht schliesslich nicht ums Alter, sondern um politische Überzeugungen. Beim Flyer verteilen oder an unseren Stammtischen sind ungefähr ein Drittel der Teilnehmenden im Pensionsalter.

Welche persönlichen Akzente wollen Sie als Co-Präsident setzen?

Unsere Bewegung hat letztes Jahr einen Strategieprozess angestossen, dessen Ergebnisse im Herbst vorgestellt werden. Wir überlegen uns, worauf wir uns fokussieren wollen und wo wir uns am wirksamsten für die liberale Idee einer offenen Schweiz einsetzen können. Mir persönlich ist das Thema Bürgerrecht sehr wichtig, mit dem ich mich auch als Forscher beruflich auseinandersetze.

Die Operation Libero spricht sich für ein liberales Bürgerrecht aus, bei dem alle in der Schweiz geborenen Personen automatisch den Schweizer Pass erhalten. Wird das Ihr erster Offensivspielzug?

Diese Forderung hat die Operation Libero bereits bei ihrer Gründung im Programm und sie hat mich dazu bewogen, Teil der Bewegung zu werden. Mit der Bürgerrechtsfrage sind zentrale Themen der Operation Libero verbunden: Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Wer gehört dazu? Aktuell schliessen wir jenen Viertel der Bevölkerung ohne Schweizer Pass von der demokratischen Mitsprache und damit von gleichen Rechten und Chancen aus. Wenn wir dem liberalen Anspruch von Freiheit und Gleichheit gerecht werden wollen, müssen wir dieses Demokratiedefizit beheben.

Dieses Anliegen dürfte politisch chancenlos sein.

Natürlich ist das eine radikale Forderung für Schweizer Verhältnisse. Aber der Frauenstreik vom letzten Juni, die Wahlen im Oktober oder aktuell die Kundgebungen gegen Rassismus zeigen: Unsere Gesellschaft ist in Bewegung. Das stimmt mich hoffnungsvoll für Veränderungen, auch wenn diese nicht von heute auf morgen gelingen, sondern es vielleicht mehrere Anläufe braucht.

Seit letztem Jahr sind sie im Vorstand der Schweizer Sektion der Seenotrettungsorganisation SOS Méditerranée, die Flüchtlinge an der Schengen-Aussengrenze im Mittelmeer vor dem Ertrinken wird. Die Operation Libero ihrerseits warb mit dem Slogan «I love Schengen» für das revidierte Waffenrecht. Ist das nicht widersprüchlich?

Die Kritik an der «I love Schengen»-Kampagne war nicht unberechtigt. Gleichzeitig verlangen Abstimmungskämpfe halt nach kurzen, knackigen Slogans. Aber die Operation Libero hat sich mmer für eine Reform des Schengen/Dublin-Systems, eine liberale Migrationspolitik und legale Fluchtwege eingesetzt. Für mich sind die beiden Engagements kein Widerspruch. Für uns ist klar: Die Schweiz ist mitverantwortlich dafür, dass an der Schengen-Aussengrenze Menschen sterben. Als liberale Gesellschaft von „frei und gleich an Würde und Rechten geborenen Menschen“, wie es in der Erklärung der Menschenrechte heisst, ist das inakzeptabel.