Neuer Ärger mit dem grössten Schweizer IV-Gutachter

A-B-I: Für die einen sind dies nur drei Buchstaben. Für Schweizer Anwälte ist das ABI – kurz für: Ärztliches Begutachtungs-Institut Basel – durchaus ein Reizwort: Niemand schreibt so viele IV-Gutachten wie die Basler Abklärungsstelle. Ob jemand eine IV-Rente erhält oder nicht, hängt oft von der Einschätzung der Firma ab, die eine Marktmacht ist: Es gab Jahre, da schrieb sie mehr als jedes vierte komplexe Gutachten in der Schweiz. Das Problem: Die Firma steht seit Jahren in der Kritik. Denn Zahlen zeigen: Die Chance, dass das ABI eine Rente spricht, liegt tiefer als bei anderen Experten. Anwälte versuchten deshalb oft, das ABI als Gutachtenstelle abzulehnen.

Nicht nur deshalb stand das ABI in den Schlagzeilen: 2018 änderte sich der Gutachtenmarkt fundamental, neue Anbieter drängten in den Markt: Das ABI verlor auf einen Schlag 50 Prozent der Einnahmen – und griff zu einem umstrittenen Trick, um Arbeit und Aufträge für die Gutachter sicherzustellen, wie Recherchen von CH Media gezeigt hatten: Ein Vertrauter von ABI-Gründer Simon Lauper kaufte zwei Gutachterfirmen in der Innerschweiz, für die nun ganze Basler Gutachterteams ebenfalls arbeiteten. Indem diese Teams für drei Firmen tätig waren, blieb ihre Chance grösser, an Aufträge zu kommen. Denn diese werden vom Bund im Losverfahren vergeben.

Thema bei der Aufsichtsbehörde

Schliesslich unterband das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) diese Praxis, weil damit das gesetzlich vorgesehene Zufallsprinzip ausgehebelt werde. Weitere aufsichtsrechtliche Folgen hatte dies für das ABI nicht. Es blieb nur Gerücht, dass ABI-Gründer Lauper an den Firmen seines Kollegen beteiligt gewesen war, um sich so selbst Einnahmen zu sichern. Allerdings sah sich das ABI in der Folge mit Ausstandsbegehren von Anwälten konfrontiert, da die Regeln verletzt worden waren.

Nun dürfte sich die angespannte Lage zwischen dem ABI und den Anwälten nochmals verschärfen. Dieser Zeitung liegt ein Dokument vor, in dem das Basler Gutachateninstitut von der Aargauer IV-Stelle einen Risikozuschlag verlangte, weil das Gutachten nicht nur umfangreich ausfalle, sondern auch der Anwalt des Versicherten «stark negativ eingestellt» sei. Ein Risikozuschlag bei kritischem Anwalt: Dies wäre in der Schweizer Gutachtenlandschaft etwas Neues. De facto hiesse dies: Haben Klienten einen hartnäckigen Anwalt, würde das ABI fast automatisch mehr verdienen.

«Verzögerungen, Diskreditierungen, schlechte Kooperation»

Im Schreiben nennt das ABI keinen Betrag, führt aber aus, was es unter «stark negativ eingestelltem Anwalt» versteht: Es gebe «Verzögerungen, Diskreditierungen, schlechte Kooperation» sowie «Diffamierung vor und nach der Begutachtung.». Entdeckt haben diese Passage Mitarbeitende der Oltner Kanzlei Zenari Thomann. Für Anwalt Roger Zenari ist eine solche Aussage stossend. Einerseits sei es Aufgabe der Anwälte, im Interesse ihrer Mandanten Kritik am Gutachterinstitut oder an Gutachtern zu äussern, wenn diese nicht hinreichend objektiv erscheinen.