Microsoft Word schützt den Nutzer eigentlich vor Malware. Die Betrüger versuchen ihre Opfer aber dazu zu verleiten, den Schutz zu deaktivieren, damit sich Retefe installieren kann.

Die Betrüger senden den Trojaner vermutlich wieder an Tausende oder Hunderttausende Schweizer. Wenn nur ein, zwei Personen darauf hereinfallen, kann sich der Angriff für die Kriminellen bereits gelohnt haben.

Die Spionagesoftware Retefe kann sowohl Windows- als auch Mac-Computer befallen. Windows-Nutzer erhalten meist eine präparierte .doc-Datei, Mac-Nutzer eine Zip-Datei.

Der Retefe-Trojaner wird aktuell über E-Mails verbreitet. Denkbar ist auch, dass Spionage- und Verschlüsselungs-Trojaner künftig beispielsweise vermehrt über präparierte iMessage-Nachrichten auf den Mac gelangen. Die Angreifer werden ihre Taktik spätestens dann ändern, wenn die Nutzer auf Angriffe über E-Mails sensibilisiert sind.

Besonders versierte Angreifer hebeln die Sicherheitsmassnahmen von Windows und MacOS aus, indem sie gestohlene Entwicklerzertifikate nutzen, um ihre Schadsoftware als sichere Software zu signieren. Weder das Betriebssystem noch der Virenscanner erkennt den Trojaner in diesem Fall als Schadsoftware.

Phishing-Email erhalten? Das solltest du nun tun

Verdächtige Phishing-Emails können an die Adresse reports{at}antiphishing[punkt]ch weitergeleitet werden.

Auf der Webseite https://www.antiphishing.ch/de/ kann man verdächtige Phishing-Webseiten direkt melden. Die verlinkte Webseite wird von der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) des Bundes betrieben.

So verläuft der zweistufige Angriff auf Mac- und Windows-Nutzer

Die Angriffe werden immer spezifischer. So versuchen die Kriminellen zuerst herauszufinden, welches Betriebssystem und welche Software ihre potenziellen Opfer installiert haben. Hierzu senden sie zunächst eine E-Mail mit einem sogenannten Tracking-Pixel. Das ist ein 1 mal 1 Pixel grosses Bild, das für den Nutzer unsichtbar ist.

Wenn dieses Bild heruntergeladen wird (was abhängig von der E-Mail-Konfiguration automatisch geschehen kann), wird eine Verbindung mit dem Server der Angreifer aufgebaut, auf dem das Bild abgespeichert ist. Nun werden automatisch verschiedenste Daten über den Computer des Opfers (Mail-Programm, Webbrowser, Betriebssystem etc.) an die Angreifer übermittelt.

In einem zweiten Schritt senden sie eine präparierte E-Mail, die auf das entsprechende Betriebssystem – Windows oder Mac – zugeschnitten ist. Als Absender werden bekannte Schweizer Firmen wie Swisscom, Swiss oder Digitec missbraucht. Manche E-Mails tarnen sich auch als Nachrichten von Behörden wie der Polizei oder eines Steueramtes.