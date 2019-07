Wer in den letzten Wochen und Monaten mit den in Kampfjet-Angelegenheit angereisten Vertretern der Neuen Welt sprach, der bekam oft eine Art Mitleid zu spüren. Mitleid der Amerikaner und ihrer Alliierten mit den europäischen Flugzeugherstellern. Manchmal ging dieses Mitleid auch in freundlich, aber bestimmt zum Ausdruck gebrachte Herablassung über. Es geht um die beiden europäischen Kampfjets Rafale (Dassault) und Eurofighter (Airbus), die noch im Rennen um die Nachfolge des F/A-18 sind. Der dritte europäische Flieger, der noch nicht in allen Teilen taugliche Gripen, ist ja bereits ausgeschieden. Die US-Jets F-35 (Lockheed Martin) und F/A-18 Super Hornet (Boeing) haben also bereits einen Gegner weniger.

«Das sind Museumsstücke. Wenn die Schweiz europäische Kampfjets kauft, dann kauft sie Museumsstücke», sagte ein Firmenvertreter, der sich um einen der Aufträge für Air2030 bewirbt, kürzlich im Gespräch. Denn die beiden Jets, der Rafale und der Eurofighter, seien Entwicklungen aus den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Flugzeuge, die der vierten Generation zugerechnet werden. Da loben sich die Amerikaner und ihre Jet-Alliierten ihre eigenen Jets. Der F/A-18 ist zwar gemäss dieser Definition auch ein Museumsstück, aber das Nachfolgemodell Super Hornet Block III, der in der Schweiz zur Debatte steht, gehört laut Aussagen von Boeing-Leuten der fünften Generation an. Entsprechend also dem neusten Stand der Technik. Dank seinen verbesserten Tarnkappeneigenschaften und einer Reihe von anderen Weiterentwicklungen wie «fortschrittliche Netzwerkinfrastruktur», «grössere Reichweite», «Zielerfassung über hohe Reichweite».

Als den modernsten der Jets aber gilt den Amerikanern der F-35, der Tarnkappenbomber, das einzige Flugzeug im Rennen, das unbestritten der neuesten, der fünften Generation angehört. Geht es nach den selbstbewussten Leuten von Hersteller Lockheed Martin, so sind alle anderen Jets jetzt schon veraltet. Und werden es in 20, 30 Jahren erst recht sein.