Laut Politikexperte Louis Perron gibt es allerdings nicht viele Frauen in der CVP-Fraktion, die für die Nachfolge von Leuthard in Frage kämen. Zu den wenigen gehören etwa die Walliser Nationalrätin Viola Amherd und die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, sagte Perron auf Anfrage.

Einige CVP-Parlamentarier würden daher nun ihre Chance wittern. Als mögliche Kandidaten nennt er in erster Linie die Ständeräte Pirmin Bischof (SO) und Stefan Engler (GR). Möglich seien aber auch Kandidaten ausserhalb des Parlaments wie etwa der St. Galler Benedikt Würth und die Zürcherin Silvia Steiner. Engler hat am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben, dass er für eine Kandidatur nicht in Frage kommt.

Die aussichtsreichsten Bundesratskandidaten von der CVP: