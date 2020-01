Neue CVP-Fraktionschefin Andrea Gmür sieht sich als Teamplayerin und Brückenbauerin

Wie will die 55-jährige Stadtluzerner Ständerätin Andrea Gmür die 44-köpfige Mitte-Fraktion, bestehend aus CVP, BDP und EVP, führen? Das war eine der Fragen, mit der sich die am Freitagnachmittag zur Nachfolgerin von Filippo Lombardi gewählte Ständerätin am Samstag vor den Medien in Luzern konfrontiert sah. Gmür sieht sich als Teamplayerin und Brückenbauerin, der die Minderheiten «sehr wichtig» sind, wie sie gegenüber unserer Zeitung sagte.

Gmür holte fraktionsintern mehr Stimmen als der Ruswiler Nationalrat Leo Müller, der die Fraktion nach der Abwahl von Lombardi interimistisch geführt hatte. Eine Aufgabe, die der 61-jährige Agronom und Rechtsanwalt laut Parteipräsident Gerhard Pfister «ausgezeichnet» gemeistert hat (siehe Kasten am Ende des Beitrags).

Mitte-Fraktion steht für« politisches Klima des Diskurses»

Gereicht für den Sprung an die Fraktionsspitze hats Leo Müller trotzdem nicht, weshalb Andrea Gmür am Samstag ihren ersten Auftritt vor den Medien als neue Fraktionschefin hatte. Für die Gymnasiallehrerin steht die drittstärkste Fraktion im Bundeshaus «für ein politisches Klima des Diskurses». Und sie werde sich für Lösungen stark machen, so die seit vier Jahren in Bern politisierende frühere Luzerner Kantonsrätin: