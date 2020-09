Neue BAG-Zahlen: Die Zahl der Neuansteckungen steigt auf 469 an einem Tag

(agl) Am Montag waren es 191, am Dienstag 245 neue Fälle. Zu den 496 Neuansteckungen am Mittwoch meldet das BAG 14 neue Hospitalisierungen und einen neuen Todesfall aufgrund des Coronavirus. Seit Dienstag wurden 17'565 Personen auf das Virus getestet, in den letzten sieben Tagen waren es insgesamt 84'424 Tests, von denen 3,2 Prozent positiv waren.

Stand Mittwoch befinden sich gemäss BAG 2'063 Personen in Isolation und 5'208 in Quarantäne, dazu kommen 8'496 Personen, für die nach der Rückreise in die Schweiz Quarantänepflicht besteht.