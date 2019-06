Gleichstellung jetzt und überall. Das ist die Forderung des zweiten nationalen Frauenstreiks vom 14. Juni. Obwohl seit 1981 in der Verfassung verankert, sei die Gleichstellung von Mann und Frau noch immer nicht Realität. Die Frauen könnten sich am Freitag kommender Woche auf verschiedene Arten beteiligen, heisst es von Seiten der Streikkollektive. Alle sind sie aber aufgerufen, um 11 Uhr mit Aktionen am Arbeitsplatz ein gemeinsames Zeichen zu setzen.

Der Arbeitsplatz der 63 Nationalrätinnen ist an diesem Tag das Bundeshaus, es läuft die Sommersession und auf dem Programm steht unter anderem das Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz. Alle befragten Politikerinnen geben an, an der Sitzung teilnehmen zu wollen. «Es ist notwendig, dass wir bei den Abstimmungen anwesend sind und das nicht den Männern überlassen», sagt SP-Nationalrätin Claudia Friedl (SG).

Sitzungsunterbruch von 11 Uhr bis 11.15 Uhr

Nationalratspräsidentin Marina Carobbio von der SP will den Ratsmitgliedern allerdings die Möglichkeit geben, sich mit dem Frauenstreik zu solidarisieren. Sie werde die Sitzung am 14. Juni zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr unterbrechen, teilte Carobbio den Nationalrätinnen und Nationalräten am Mittwoch mit.