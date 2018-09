Arvenduft erfüllt das Eckbüro im Schloss Planta-Wildenberg im Bündner Bergdorf Zernez. Der Raum ist komplett in Holz gefasst, neben dem Schreibtisch steht ein Kachelofen. Viel schöner kann ein Arbeitsplatz kaum sein. Heinrich Haller (64) arbeitet seit 22 Jahren hier als Nationalparkdirektor. Kommendes Jahr wird er pensioniert, die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren. Noch aber sitzt der Wildtierbiologe fest im Sessel. Wie hat der Nationalpark den Hitzesommer überstanden? Heinrich Haller: Die Mischung von ausgetrockneten Böden und teils starken Gewittern war verheerend. Der Untergrund im Nationalpark ist bröcklig, entsprechend hatten wir mit Murgängen sowie mit weggeschwemmten Wanderwegen und Brücken zu kämpfen. Der Nationalpark ist allerdings genau dafür da, die Dynamik der Natur unbeeinflusst von uns Menschen zuzulassen. Die Aufräumarbeiten rund um die Wanderwege haben uns aber andauernd auf Trab gehalten. Wie gehts dem Schweizerischen Nationalpark allgemein? Letztes Jahr machte er ja primär mit der chemischen Verschmutzung des Wildbachs Spöl Schlagzeilen. Diese Vergiftung ist besorgniserregend. Zurückzuführen ist sie auf PCBs, die in den 60er-Jahren beim Bau der Staumauer Punt dal Gall verwendet worden waren. Seither wird der Spöl zur Energiegewinnung genutzt. Die Vergiftung beeinflusst die Natur im Nationalpark aber nicht grundsätzlich. Dem Park geht es gut. Dabei darf man nicht vergessen: Nationalparks gibts nur, weil bestimmte Landschaften gefährdet sind. Das verleiht ihnen eine spezielle Aura. Dass es sie überhaupt braucht, ist an sich aber ein besorgniserregendes Zeichen. Nächstes Jahr werden Sie nach 23 Jahren als Nationalpark-Direktor pensioniert. Wieso haben Sie sich damals für den Job beworben? Der Nationalpark war für mich schon als Jugendlicher ein Paradies. Hier zu arbeiten – und erst noch als Direktor –, war immer ein Traum. Ich war mir aber stets bewusst, dass die eigentliche Macht im Park bei der Natur liegt. Das ist auch gut so!

Wie hat sich der Park in Ihrer Zeit als Direktor verändert? Bezüglich Infrastruktur ist einiges geschehen, zum Beispiel die Eröffnung des Besucherzentrums 2008. Die Natur im Nationalpark ist indes an vielen Orten erstaunlich stabil. Wir haben im Nationalpark zum Beispiel eine der weltweit bestuntersuchten Weideflächen. Seit 100 Jahren untersucht man diese Lichtung. Die Gründer des Nationalparks dachten, dass sie schnell einem Wald weichen würde, wenn der Mensch nicht mehr eingreift. Passiert ist bisher wenig. Experten gehen davon aus, es dauere noch einmal 500 Jahre, bis dort Bäume stehen.

Und der Klimawandel, ist der im Park nicht spürbar? Doch. Die Waldgrenze ist im Begriff, anzusteigen, die Eisgletscher sind im Verlauf der letzten 100 Jahre verschwunden, der Lebensraum bestimmter Tiere ist kleiner geworden. Die Schneehühner etwa verlagern sich in die Höhe. Sie werden heute im Schnitt 100 Meter weiter oben gesichtet als noch vor wenigen Jahrzehnten. Was war Ihr grösster Erfolg als Nationalparkdirektor? Der Park ist extrem gut geschützt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) verlieh ihm das höchstmögliche Label, die Kategorie 1a. Der Schweizerische Nationalpark ist damit weltweit sehr bedeutend und wertvoll. Das ist eine Errungenschaft, die wir über die vergangenen zwei Jahrzehnte ohne Abstriche aufrechterhalten konnten. Niederlagen gabs auch? Natürlich. Gerne hätten wir um die bisherige Nationalparkfläche eine Umgebungszone mit nachhaltiger Nutzung eingerichtet, doch dies ist nicht gelungen. Allerdings wird diese Funktion heute zu Teilen vom Biosphärenreservat Engiadina Val Müstair erfüllt. Auch die Schaffung eines zweiten Nationalparks misslang. 2016 lehnten die Bündner und Tessiner Gemeinden die Einrichtung des Parc Adula als Nationalpark ab, 2018 sagten die Tessiner Nein zum Nationalpark Locarnese. Was hat das in Ihnen ausgelöst? Ich war und bin nach wie vor sehr enttäuscht. Beim Nationalpark Locarnese hatte ich ein gutes Gefühl. Das war ein überschaubares Projekt, von langer Hand vorbereitet, sehr partizipativ, und trotzdem hat es deutlich nicht gereicht. Sechs von acht Gemeinden sagten Nein. Das ist schade. Die Schweiz hätte mehr als einen Nationalpark verdient. In den Alpen gibt es 13 Nationalparks, und ausgerechnet die Schweiz, die sich als Alpenland par excellence versteht und sich in vielen Belangen als Musterknabe sieht, hat nur einen Ort, an dem die heimatliche Natur integral geschützt ist. Zudem ist das Gebiet im heutigen Nationalpark alles andere als repräsentativ für den Schweizer Alpenraum. Tragen Sie als Nationalparkdirektor eine Mitschuld an dieser Absage? Nein. Insbesondere das Projekt Locarnese war mustergültig aufgegleist. Wir haben das Projekt ideell natürlich unterstützt. Aber es wäre völlig falsch gewesen, da in irgendeiner Form einzugreifen und den Tessinern zu sagen: So müsst ihrs machen. In der Schweiz sind gerade mal 0,4 Prozent der Fläche Nationalparkland. In Deutschland sinds 2,7, in Italien 5,0, in Frankreich sogar 9,5 Prozent. Wo sähen Sie denn weitere Nationalparkstandorte? Nationalparks könnte ich mir nicht nur in den Alpen, sondern auch im Jura oder selbst im Mittelland vorstellen. Den Aargau etwa darf man bezüglich der Fluss- und Auenlandschaften nicht unterschätzen. Da hat er grosse Qualitäten. Ein Nationalpark im Aargau? Wo denn konkret? Es ist nicht meine Aufgabe als Nationalparkdirektor, Vorschläge zu machen. Die Initiative muss aus der Bevölkerung kommen. Ich frage mich allerdings, wie gerechtfertigt es ist, die Standortgemeinden allein über einen neuen Nationalpark abstimmen zu lassen. Schliesslich geht es um eine Sache von nationalem Interesse. Die Neat wäre wohl auch nicht zustande gekommen, wenn man nur die Gemeinden am Nord- und am Südportal hätte abstimmen lassen. Zudem finde ich, man sollte über zusätzliche finanzielle Anreize für potenzielle Nationalpark-Regionen nachdenken. Aber zurück zur Ausgangsfrage: Entscheidend ist oft weniger die Natur, die kann man in aller Regel zurückholen. Entscheidend sind die Menschen. Die Bedenken, die man im Zusammenhang mit Naturschutz hat, dürfen die Chancen, die man darin erkennt, nicht übersteigen. Und die Chancen – etwa das touristische Potenzial – sind erheblich. Verursacht werden die Bedenken von den teils strengen Bestimmungen: keine Schneeschuhtouren, bauliche Beschränkungen, Fischerei-Verbote. Könnte man nicht einfach die Bestimmungen lockern? Die Nationalparks der neuen Generation unterliegen den Bestimmungen des Bundesgesetzes für den Natur- und Heimatschutz (NHG). Diese sind etwas weniger streng als jene, die für unseren Nationalpark gelten, dem ja ein eigenes Gesetz zugrunde liegt. Eine Lockerung ist aber nicht opportun, weil ein solcher Park international nicht mehr als Nationalpark anerkannt werden könnte. Wir wollen doch keinen Etikettenschwindel betreiben.

Wie lange dauert es, bis der zweite Nationalpark kommt? Wir brauchen jetzt meines Erachtens erst mal eine Kunstpause, um die Entscheide zu verdauen. Alternativ oder ergänzend zu einem zweiten Nationalpark könnte man dem Bedürfnis nach Wildnis auch auf anderer Ebene begegnen. Wir haben grosse Räume auf der Alpensüdseite, in denen immer weniger Menschen leben und wirtschaften und die von selbst verwildern. Ein klares Bekenntnis wäre nötig, keine neu- en Strassen, Seilbahnen und Heli-Lande- plätze zu bauen. Das gäbe der Natur Entwicklungschancen, auch ohne Parklabel. Schätzt die Schweizer Bevölkerung die Wildnis zu wenig? Das könnte sein. Man findet die Wildnis zwar faszinierend. Aber ich habe den Verdacht, dass der Schweizer die Wildnis eigentlich nur in anderen Ländern erleben will. Die Nationalparks in Nordamerika etwa sind sehr beliebt. Hierzulande stelle ich einen Graben fest. Die urbane Bevölkerung schätzt die Wildnis, die rurale weniger. Die hat der Natur durch harte Arbeit ihre Existenz abgerungen. Dass man das jetzt wieder rückgängig machen will, wird mancherorts nicht verstanden. Aber wir leben in sich verändernden Zeiten. Früher hat man auch Flüsse begradigt, heute renaturiert man sie wieder. Früher hat man den Wolf gejagt, heute ist er geschützt. Gerade im August gabs wieder Junge im Calanda-Rudel. Mancher Hirte und Bergbauer fühlt sich bedroht. Der Wolf wird zu Unrecht verteufelt. Jetzt wollen Bundesparlamentarier ja sogar den Schutzstatus des Wolfs herabmindern. Aus meiner Sicht ist das falsch, weil es wildbiologisch nicht begründet ist. Die Wolfsweibchen, die sich in der Schweiz fortpflanzen, kann man an einer Hand abzählen. Der Wolf vermehrt sich nicht so stark, wie man das gemeinhin kolportiert. Wir müssen dem Wolf mehr Zeit und mehr Raum geben. Es ist wichtig, dass er sich weiter ausbreiten und zu einer stabilen Population finden kann. Während Jahrtausenden hat der Mensch in den Alpen mit dem Wolf koexistiert. Das muss gerade heute, wo die Bauern staatliche Fördermittel erhalten und im Herdenschutz unterstütz werden, wieder möglich sein.

