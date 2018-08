Der Piz Segnas ist einer von mehreren Berggipfeln, die zum Weltnaturerbe der Tektonikarena Sardona gehören. Zum Wandern wunderschön – und wohl auch zum Drüberfliegen. Der Absturzort befindet sich auf 2540 Metern. Es gebe mehrere Augenzeugen des Unglücks, sagte Andreas Tobler von der Kantonspolizei Graubünden gestern an einer Medienkonferenz in Flims.

Sie ist ein prächtiges Wandergebiet und gerade jetzt, wo im Mittelland Bruthitze herrscht, bei Touristen äusserst beliebt: Die Gegend unterhalb des Piz Segnas, wo am Samstag gegen 17 Uhr die Ju-52 abgestürzt ist, liegt auf dem Gemeindegebiet von Flims (GR), aber unweit der Grenze zum Kanton Glarus.

Die Besatzung: Laut Ju-Air-Chef Kurt Waldmeier waren die Piloten «sehr erfahren». Beide Kapitäne – 62- und 63-jährig – hätten je über dreissig Jahre Erfahrung als Linienpiloten bei der Swissair und der Swiss verfügt. Fast so lange seien sie auch als Militärpiloten tätig gewesen.

Die Opfer: 11 Männer und 9 Frauen aus den Kantonen Zürich, Thurgau, Luzern, Schwyz, Zug und Waadt sowie aus Österreich stammend. Sie waren zwischen 42- und 84-jährig. Die Passagiere hatten ein Angebot der Ju-Air gebucht: Ein Flug von Dübendorf nach Locarno ins Tessin, dort gab es ein Programm, am Tag darauf der Rückflug.

Er habe keinerlei Hinweise darauf, wie es zum Unglück kam. Die Ju-Air stellt den Betrieb bis auf weiteres ein. Ob die anderen beiden Flieger je wieder starten, konnte Waldmeier am Sonntag nicht sagen. Es sei der «schwierigste und schwärzeste Tag» für die Ju-Air. Er habe alles Interesse an der Aufklärung: «Damit ein solcher Unfall nie mehr geschehen kann.»

Der Rückflug: Die «Tante Ju» startete am Samstag um 16.10 Uhr in Locarno. Die Piloten fliegen bei dieser Maschine nach Sicht, mithilfe von Karten und halten die Mindesthöhe und -abstände zu den Wolken gewissermassen manuell ein. «Die genaue Route und die Flughöhen werden von den Piloten bestimmt», erklärte CEO Waldmeier.

Die abgestürzte Maschine war gemäss Ju-Air insgesamt 10 187 Stunden in der Luft. Auch wegen ihres Alters sei sie technisch streng kontrolliert worden. «Alle 35 Flugstunden wurde sie gewartet», sagte Airlinechef Waldmeier. Letztmals Ende Juli: «Uns waren keine technischen Probleme bekannt.» Der Hinflug von Dübendorf ZH nach Locarno vom Freitag sei ganz normal durchgeführt worden.

Ausschlussgründe: Daniel Knecht von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sagte, das Flugzeug sei «nahezu senkrecht» in den Boden gekracht. Auszuschliessen sei eine Kollision mit einem anderen Fluggerät oder mit einem Kabel, und es gebe auch keine Hinweise darauf, dass das Flugzeug Teile verloren habe oder gar auseinandergebrochen sei. «Es war ein altes Flugzeug ohne Aufzeichnungsgeräte, darum wird die Abklärung relativ komplex.» Zudem gebe es im Gebirge wenige Radaraufzeichnungen.

Der Faktor Hitze

Man weiss also, was es nicht war. Doch was wären mögliche Unglücksursachen? Einer der anwesenden ausländischen Journalisten, ein RTL-Reporter, warf die Frage nach der Hitze auf. Könnten die ungewöhnlich hohen Temperaturen die Maschine oder die Arbeit der Piloten beeinträchtigt haben?

