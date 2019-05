Seite an Seite haben sie für die AHV-Steuer-Vorlage geworben, die SP und die bürgerlichen Befürworter. Zusammen feiern aber wollten sie nicht: Die SP verfolgte den Abstimmungssonntag in Bern an einem anderen Ort als CVP und FDP. Das ist kein Zufall – denn die SP geht bereits wieder auf Konfrontationskurs mit den Bürgerlichen. Für die Genossen ist das Ja zur Steuervorlage nur ein «Etappensieg», wie Präsident Christian Levrat sagte. Mit einer Doppelstrategie nimmt die SP nun die aus ihrer Sicht zu tiefen Steuersätze ins Visier: Zum einen will sie eine Volksinitiative zur Harmonisierung der Firmensteuern lancieren, zum anderen bekämpft sie die Umsetzung der Steuer-Vorlage in gewissen Kantonen.

Dass sie damit Erfolg haben kann, zeigte sich gestern in Solothurn. Dort scheiterte die kantonale Vorlage an der Urne. Auch im Kanton Bern wurde eine Steuersenkung kürzlich abgelehnt. Die Luzerner SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo sagt: «Das zeigt, dass die Umsetzung ausgeglichen sein muss.» Es brauche einen sozialen Ausgleich und eine solide Gegenfinanzierung.

«Nur Schadensbegrenzung»

Der Solothurner CVP-Ständerat Pirmin Bischof verweist darauf, dass das Nein in seinem Kanton mit 51,7 Prozent sehr knapp ausfiel. «Das ist korrigierbar», sagt er. Es brauche nun in Solothurn und in Bern ein neues Reformpaket – und zwar ein ausgewogenes.

Je nach Gesamtpaket haben Steuersenkungen an der Urne durchaus eine Chance, wie gestern der Kanton Genf bewies: Er hiess die kantonale Vorlage gut. Auch in Basel-Stadt, Waadt und Glarus hat das Stimmvolk bereits Ja gesagt. In den meisten Kantonen steht die Abstimmung noch bevor – und die SP will «unausgewogene» Pakete bekämpfen.