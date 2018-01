So wird die Kantonsstrasse am abgerutschten Hang auf einer Länge von zirka 150 Metern nur einspurig befahrbar sein, teilten die Behörden am Freitagabend mit. Den Besuchern der Skirennen wird empfohlen, beim Flugplatz Reichenbach im Kandertal in Shuttle-Busse umzusteigen.

In Adelboden finden am Wochenende die traditionsreichen Weltcuprennen am "Chuenisbärgli" statt. Bis zu 40'000 Schaulustige werden zum Riesenslalom vom Samstag und dem Slalom vom Sonntag erwartet.

Am Donnerstagabend hatte ein Erdrutsch südlich des Lintertunnels die Kantonsstrasse Frutigen-Adelboden schwer beschädigt und auf einer Länge von 10 bis 15 Metern unpassierbar gemacht. Am Freitagmorgen fand ein Augenschein mit Geologen und dem kantonalen Strasseninspektor statt.