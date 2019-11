Nacktselfie-Affäre um Geri Müller: Keine Nötigung – dennoch wurde PR-Berater Wigdorovits verurteilt

Dieses Urteil hat ein Richter des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland in Biel am Freitag ausgesprochen. Wigdorovits ist zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 560 Franken verurteilt worden, was etwas über 20'000 Franken ausmacht. Das Urteil kann noch angefochten werden.

Ausgangspunkt für die Affäre sei eine Beziehung zwischen einer Lehrerin und dem früheren Aargauer Nationalrat und Badener Stadtammann gewesen. Das sagte Anwalt Andreas Meili, der die Interessen von Privatkläger Geri Müller vertritt, am Mittwoch am Regionalgericht in Biel.

Um Ostern 2014 herum habe Müller der Frau gesagt, er ziehe sich aus der Beziehung zurück. Die enttäuschte Lehrerin habe in der Folge Wigdorovits kontaktiert, weil sie gewusst habe, dass dieser Geri Müller kritisch gegenüberstehe.

Müller ist Präsident der Gesellschaft Schweiz-Palästina, Wigdorovits ist aktiv in der Stiftung Audiatur, welche sich nach eigenen Angaben für eine ausgewogene Berichterstatttung zu Israel einsetzt.

