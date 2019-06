In Vevey war die Nacht auf Donnerstag damit landesweit am wärmsten. Auf der Lägern an der Kantonsgrenze von Zürich und Aargau sowie in Vaduz FL wurden über 24 Grad gemessen; auf dem Pfannenstiel oberhalb des Zürichsees und dem Hörnli im Zürcher Oberland 23,7 Grad.

Mehr als 23 Grad gab es auch in Lugano und in Locarno-Monti. An etlichen weiteren Stationen fiel das Quecksilber nicht unter 20 Grad. Wie schon in der vorangegangenen Nacht war es auch in der Nacht auf Donnerstag vor allem in höheren Lagen besonders mild; in Göschenen UR etwa blieb es 22,1 Grad warm.