Nachrichtendienst beobachtet Lage: Schürt das Burkaverbot die Feindseligkeit von Islamisten?

Für den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ist klar: «Die Terrorbedrohung bleibt in der Schweiz erhöht.» Nach den jüngsten Anschlägen in Morges im Waadtland, in Lugano und in mehreren europäischen Ländern sieht der NDB sich in seiner Lagebeurteilung bestätigt. Die Terrorbedrohung in Europa werde hauptsächlich durch dschihadistische Akteure geprägt, allen voran durch Anhänger des Islamischen Staats.

Aktuell seien Anschläge auf sogenannte «weiche Ziele» wie Verkehrseinrichtungen und Menschenansammlungen mit geringem organisatorischem und logistischem Aufwand am wahrscheinlichsten. Im Vordergrund stünden Einzeltäter. Der Nachrichtendienst hat derzeit aber keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in der Schweiz, wie er in einer Stellungnahme weiter betont. Nach seiner Einschätzung stehen andere Länder im Vordergrund bei der Bedrohungslage.

Gleichzeitig sei es möglich, dass gewalttätige Rechtsextreme gegenüber Muslimen – oder auch Juden – in der Schweiz aktiv würden. (sva)