Bund beteiligt sich stärker

Grossen Nachholbedarf ortet Quadranti bei den schulergänzenden Angeboten – insbesondere die Ferienbetreuung sei in vielen Kantonen «sehr schlecht». Auch solche Projekte will das Parlament mit dem 15-Millionen-Kredit anschieben. Ob das Geld reicht, werde man sehen, sagt Quadranti. Doch auch hier gelte, dass die Vernetzung wichtig sei: «Es gibt schon heute viele Ferienangebote, nur müssen sie besser an die Bedürfnisse von erwerbstätigen Eltern angepasst werden», sagt die BDP-Fraktionschefin.

Seit 2003 hat der Bund mit einer bereits zweimal verlängerten Anschubfinanzierung die Schaffung von 52 000 ausserfamiliären Betreuungsplätzen mitfinanziert. Diese Plätze sind vor allem im Vorschulalter entstanden. Das Angebot ist zwar nicht in allen Regionen gleich gross, doch in gewissen Städten gibt es Sättigungstendenzen. Nach diesem Aufbau folgt nun also Phase zwei: mehr Flexibilität, mehr schulergänzende Angebote – und tiefere Preise für Eltern. Mit 82,5 Millionen Franken will der Bund erreichen, dass sich die Gemeinden und Kantone stärker an den Betreuungskosten beteiligen. Steigern die Kantone ihren Anteil, bekommen sie vom Bund befristet Geld.

Das grösste Manko im Land

Für Rosmarie Quadranti sind die hohen Kosten klar das grösste Manko in der Schweiz: «Für den Mittelstand und Gutverdienende sind die Betreuungskosten zu hoch.» Zu diesem Schluss kam auch ein Ländervergleich des Bundesamts für Sozialversicherungen. In Deutschland, Österreich und Frankreich tragen die Eltern einen wesentlich geringeren Anteil der Kosten für einen Betreuungsplatz, nämlich zwischen 14 und 25 Prozent. Im Kanton Zürich liegt der Wert bei 66, in der Waadt immerhin noch bei 38 Prozent.

Trotz den Entscheiden im Parlament bleibt noch viel zu tun. Letzte Woche publizierte der Bund einen breit angelegten Familienbericht. Eine Kernaussage daraus: «Die heutige Generation junger Eltern kann als pragmatische Elterngeneration unter Druck bezeichnet werden. Das klassische Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben bleibt weiterhin hoch aktuell.»

