Zwar sind auch heute noch etwa ein Drittel alte 50er-Noten im Umlauf. Aber diese trifft man im täglichen Geldverkehr kaum mehr an. Viele dürften irgendwo im Ausland liegen, wo sie in Schatullen und Schubladen zusammen mit anderen Devisen und Wertgegenständen für einen späteren Gebrauch aufbewahrt werden. In manchen Fällen könnte es lange dauern, bis die Noten zurück in Schweiz und schliesslich wieder in den Besitz der Nationalbank gelangen, mutmasste Fritz Zurbrügg an der Medienkonferenz.

Notenumlauf steigt massiv

Begünstigt wird die «reibungslose Emission» der neuen Notenserie, wie sich der Nationalbank-Vizepräsident ausdrückte, nicht zuletzt durch die seit Jahren zunehmende Bargeldnachfrage. Die Nationalbankstatistik zeigt: Im Lauf der letzten zehn Jahre hat der Notenumlauf um 80 Prozent auf 78 Milliarden Franken zugenommen. Gestiegen ist dabei nicht nur die Nachfrage nach 1000er-Noten. Die grösste Franken-Note hat im Zug der Finanz- und Bankenkrise und mit der Einführung von Negativzinsen als Wertaufbewahrungsmittel stark an Beliebtheit gewonnen. Doch auch die kleinen Stückelungen halten sich wacker gegen die Konkurrenz der neuen elektronischen Bezahlmethoden. Während sich Kreditkarten und jüngst auch smartphonebasierte Zahlmethoden gegenseitig die Gunst der Nutzer abjagen, nimmt die Nachfrage nach Bargeld stetig zu. «Wir waren in der Vergangenheit immer von einem stetigen Rückgang der Bargeldnachfrage ausgegangen», sagte Zurbrügg. Eingetreten ist das exakte Gegenteil. In keinem Land besitzen die Menschen so viel Bargeld pro Kopf wie in der Schweiz.