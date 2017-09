Bundespräsidentin Doris Leuthard will spätestens Ende Legislatur zurücktreten. Jetzt wird spekuliert, ob dies nächsten Sommer geschehen könnte. Das wäre für SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner gut nachvollziehbar. Die FDP profitierte vor der gestrigen Wahl von viel Medienpräsenz. Giezendanner: «Ich traue Doris Leuthard zu, dass sie mit einem Rücktritt vor den eidgenössischen Wahlen der CVP zu Schlagzeilen verhelfen will, um so deren Ausgangslage zu verbessern.» Sieht er eine Chance, dass der Aargau auch danach eine Bundesrätin stellen könnte – mit Nationalrätin Ruth Humbel? Die CVPlerin sei eine hochkompetente Gesundheitspolitikerin, sagt Giezendanner: «Ich schätze sie sehr und frage sie bei Gesundheitsthemen selbst oft um Rat. Sie gilt aber vielen im Parlament wie ich selbst auch immer noch als Lobbyistin. Ich glaube nicht, dass sie genug Rückhalt hätte.» Deswegen erwartet Giezendanner, «dass der Aargau nach Doris Leuthard bis auf weiteres keinen eigenen Bundesrat mehr haben wird, zumal andere bereitstehen, wie zum Beispiel Parteipräsident Gerhard Pfister».