Nach Werbung für Konzern-Initiative: Bund verlangt 24'000 Franken von Hilfswerk zurück

Die Nichtregierungsorganisation Solidar Suisse – das frühere Arbeiterhilfswerk – erstattet 24'000 Franken an die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zurück. Das bestätigen sowohl Solidar Suisse als auch das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gegenüber CH Media.

In diesem Bericht schreibt die Organisation zustimmend über die Konzernverantwortungs-Initiative. Der «Baumwoll-Report» stützt sich auf eine Studie, die Solidar Suisse in Burkina Faso erstellen liess. Auf den Baumwollplantagen des westafrikanischen Landes komme es zu Kinderarbeit, heisst es in der Studie. Die Kinder könnten die Schulen nicht besuchen und erlitten wegen der Arbeit gesundheitliche Schäden. Die Studie erwähnt zwei Schweizer Unternehmen; diese kauften Baumwolle aus Burkina Faso, die mit Kinderarbeit produziert werde.

«Baumwoll-Report» verweist auf Konzernverantwortungs-Initiative

Im «Baumwoll-Report» verweist Solidar Suisse ausführlich auf die Konzernverantwortungs-Initiative: «Verletzt ein Konzern oder seine Tochterfirmen die Menschenrechte oder verursacht Umweltschäden, soll sich der Konzern vor einem Schweizer Gericht dafür verantworten müssen.»