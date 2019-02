An einem Samstagmorgen Anfang Januar klingelte es an der Tür: Ich öffnete und sah zwei Damen in langen, grauen Röcken vor der Schwelle stehen. Ob sie mit mir über den Glauben sprechen dürften, sie hätten da ein paar Fragen. «Zeugen Jehovas?», frage ich. Nicken, lächeln. «Nein, danke», entgegnete ich und wünschte gutes Gelingen. Eine Minute später klingelten die Zeuginnen bei der Nachbarin. Sie öffnete nicht. Die Rockträgerinnen zogen davon. Das Klingeln an fremden Türen gehört zum Pflichtprogramm jedes Zeugen. 19 354 Anhänger hat die Gruppierung laut eigenen Angaben in der Schweiz. Das sind knapp so viele Menschen wie in einer Stadt wie Bülach wohnen. Damit sind die Zeugen die grösste Sekte im Land – aber bei weitem nicht die einzige. Die evangelische Informationsstelle Relinfo schätzt, dass in der Schweiz rund 800 bis 1000 sektenartige Gruppierungen aktiv sind; religiöse Gemeinschaften, die die persönliche Freiheit ihrer Mitglieder einschränken und sie in ein Abhängigkeitsverhältnis einbinden. Eine dieser Sekten ist Fiat Lux, die bis vor kurzem von der am Sonntag verstorbenen Uriella (90 †) angeführt worden ist.

1 / 19 Vollbild

Kaum Jobs für Ex-Mitglieder Der Religionsexperte Georg Otto Schmid leitet die Informationsstelle und berät jährlich zwischen 100 und 200 Personen, die aus einer dieser Sekten aussteigen wollen. «Wenn wir die Entwicklung über alle sektenähnlichen Organisationen anschauen, stellen wir fest, dass die Mitgliederzahlen schweizweit mindestens stabil sind», sagt der 52-Jährige. Genau beziffern könne man die Zahl der Sektenanhänger aber nicht; nicht zuletzt, weil der Sektenbegriff an sich schwer zu definieren sei.

Sekten in der Schweiz Zeugen Jehowas

Die Zeugen Jehowas gelten als grösste Sekte der Schweiz. Laut eigenen Angaben haben sie mehr als 19 000 Mitglieder. Es handelt sich um eine christliche Sekte, die an den Gott Jehowa glaubt. Sie fallen auf, weil sie stark missionieren und kaum religiöse Feiertage und keine Geburtstage feiern. Zudem lehnen sie Bluttransfusionen ab. Scientology

Scientology gibt an, über 5000 Anhänger in der Schweiz zu verfügen. Ihre Lehre geht auf den US-amerikanischen Autor Lafayette Ronald Hubbard zurück, die pseudo-

wissenschaftliche und -psychotherapeuthische Elemente enthält. Mit dem Versprechen, zur besseren Nutzung eigener Potenziale anzuleiten, missioniert sie Mitglieder. Hare Krischna

Hare Krischna ist eine Sekte, die ihre Überzeugungen aus Elementen des Hinduismus speist. Ihre Lehren gehen auf Abhay Charan De zurück, der in den USA hinduistische Schriften übersetzte. Fielen die Anhänger in den 80er- und 90er-Jahren auf, weil sie in der Öffentlichkeit musizierten und Reiskuchen verteilten, ist die Gemeinschaft heute sehr klein und praktisch aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Definitiv ins Reich der Sekten gehört laut Schmid Scientology, die stete Selbstoptimierung und die Lehre des verstorbenen Führers L. Ron Hubbard propagiert. «Die Zahl der Scientologen in der Schweiz ist zwar auf unter 1000 gesunken», sagt Schmid. Ihre Werbebemühungen an Schulen und in der Öffentlichkeit seien aber – genau wie jene der Zeugen Jehovas – nach wie vor gross. Wie aufdringlich die Sekte sein kann, erfahren insbesondere jene Personen, die den schwierigen Ausstieg aus den Fängen der spirituellen Selbstoptimierer geschafft haben. Anonyme Anrufe mitten in der Nacht und Anschwärzungsversuche bei Nachbarn und Arbeitgeber sind gang und gäbe. Bis vor zwei Jahren haben sich mehrere Schweizer Ex-Scientologen und deren Angehörige trotz dieser Zermürbungstaktik ihrer Ex-Kollegen für die Aufklärungsgesellschaft über Scientology und Dianetik (AGSD) engagiert. Die Gesellschaft hatte Ausstiegswilligen und anderen Betroffenen Unterstützung und Rat angeboten. Wer heute die AGSD-Nummer wählt, wird direkt mit Religionsexperte Georg Otto Schmid verbunden. «Wir würden die Beratungsstelle gerne wieder an ein ehemaliges Scientology-Mitglied übergeben. Derzeit will sich aber niemand engagieren», erklärt Schmid. Daran schuld sei auch der heutige Job-Markt. «Wer sich als ehemaliges Sektenmitglied outet, findet kaum noch irgendwo eine Stelle.» Fluchtort der Rechtsradikalen Laut einer Studie des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2016 gehören rund 140 000 Personen in der Schweiz einer religiösen Gemeinschaft an, die man landläufig als Sekte bezeichnen kann. Ein Drittel der Sektenmitglieder ist zwischen 15 und 34 Jahre alt. 95 Prozent der Sektenanhänger glauben, dass bestimmte Menschen heilende und hellsehende Kräfte haben, 85 Prozent von ihnen glauben an Schutzengel. Knapp 3 Prozent aller befragten Personen gaben an, innerhalb des vergangenen Jahres ein magisches oder schamanisches Ritual besucht zu haben.