Wie soll die Schweiz auf die Verletzung des Doppelbesteuerungsabkommens reagieren? Im Fall von Donald Trumps umstrittenen Zöllen auf Alu und Stahl hat die Schweiz diese Woche ein Schlichtungsverfahren bei der Welthandelsorganisation WTO eingeleitet. Ein weitgehend symbolischer Akt.

Aeschi fordert Konsequenzen

Für den Zuger Nationalrat und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi ist klar: Die Schweiz muss mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, wenn sie nicht unter die Räder der Grossmächte geraten will. In der nächsten Sitzung der Wirtschaftskommission (WAK) will er von der Eidgenössischen Steuerverwaltung wissen, wie die Schweiz auf die Vertragsverletzung reagieren kann.

Aeschi sagt: «Ich beobachte eine allgemeine Tendenz zurück zur Machtpolitik auf der internationalen Bühne. Die EU will uns mit der Befristung der Börsenäquivalenz zu einem Rahmenabkommen zwingen. Die USA führen Strafzölle ein und verletzen das Doppelbesteuerungsabkommen.»

Es störe ihn, dass man diese Schikanen der EU und USA einfach hinnehme. «Früher hätte man sich Gedanken gemacht, wie man mit alternativen Massnahmen Steuersubstrat anziehen kann. Wir sollten innovativ sein und nicht duckmäuserisch», sagt Aeschi.

Die Folgen der amerikanischen Steuerreform sind ohnehin längst spürbar. Seit Januar ist gemäss Zahlen der Schweizerischen Nationalbank Kapital in Milliardenhöhe aus der Eidgenossenschaft abgeflossen. Die Konzerne verlagern Gewinne, die sie bislang aus Steuerspargründen in der Schweiz gelagert hatten, wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Bundesrat und bürgerliche Parteien machen deshalb Druck auf eine möglichst rasche Verabschiedung der Steuervorlage 17.