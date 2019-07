Die Schweiz darf Frankreich Daten von rund 40'000 UBS-Kunden liefern, weil sich darunter potenzielle Steuersünder befinden. Das hat das Bundesgericht am letzten Freitag entschieden. An der öffentlichen Verhandlung in Lausanne hat Bundesrichter Thomas Stadelmann vergeblich gegen den «wahrscheinlich grössten» Fischzug der Geschichte argumentiert. Das fünfköpfige Richtergremium der zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung hiess die Datenlieferung mit 3 zu 2 Stimmen gut, auch dank der Stimme des SVP-Richters Yves Donzallaz, der damit ins Schussfeld seiner Partei geraten ist.

Drei Tage nach dem viel diskutierten Entscheid treffen wir Thomas Stadelmann zum Interview in Luzern. Im vergangenen Herbst hat ihm die Universität Basel den Ehrendoktortitel verliehen für seinen Einsatz zugunsten einer unabhängigen Justiz in Europa, vor allem in der Türkei. Jetzt sorgt sich der 60-jährige CVP-Bundesrichter um die Gewaltentrennung in der Schweiz.

Thomas Stadelmann, Sie haben vergeblich gegen die Lieferung von mehr als 40'000 UBS-Kundendaten an Frankreich gekämpft. Enttäuscht?

Aufgrund der internen Diskussionen im Vorfeld habe ich mit diesem Ausgang gerechnet. Insofern bin ich nicht enttäuscht. Natürlich machte ich mir leise Hoffnungen, doch noch einen Richter von meiner Argumentation überzeugen zu können. Es gelingt aber generell eher selten, einen Richterkollegen umzustimmen.

Hat es Sie gefreut, dass viele bürgerliche Parlamentarier im Vorgehen der Franzosen einen illegalen Fischzug sehen, so wie Sie?

Es interessiert mich nicht, ob mir Vertreter von dieser oder jener Partei applaudieren. Ich halte mich an das, was der Gesetzgeber beschlossen hat. Das entspricht meinem richterlichen Selbstverständnis. Ich fand, dass ich die richtigen Schlüsse über die Anwendung zum Amtshilfegesetz gezogen habe. Bei Gruppengesuchen braucht es ein bestimmtes Verhaltensmuster von potenziellen Steuerhinterziehern, um eine Datenlieferung zu rechtfertigen. Das war bei den UBS-Kunden meines Erachtens nicht der Fall. Die Mehrheit hat das anders gesehen, das gilt es zu akzeptieren.