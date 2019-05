Nach dem Treffen spricht Aeschi von einem «sehr wertvollen Austausch». «Ich habe einen Einblick in die Arbeit der Touristiker erhalten und wir haben uns über die Frage unterhalten, wohin sich der Tourismus in der Schweiz entwickelt», sagt der SVP-Politiker im Gespräch mit dieser Zeitung. Vor allem jedoch habe er festgestellt:

Auch nach einem längeren Hin und Her blieb aus der Sicht von Aeschi noch vieles offen; etwa die Frage, wie viel ein Tourist, der in einer Touristengruppe reist, für eine Fahrt auf den Titlis bezahlt.

Die zweite Runde: Aeschi bekam den Hinweis, dass indische Touristen für einen Tagesausflug auf den Titlis viel weniger Geld hinblättern müssen als andere Gäste. Der Zuger Nationalrat konfrontierte die Bergbahn-Verantwortlichen damit. Doch diese wollten sich in den sozialen Medien erst gar nicht auf eine Diskussion mit Aeschi einlassen. «Wir reagieren nicht auf Belanglosigkeiten und fragwürdige Posts in den Sozialen Medien», entgegnete Titlis-Marketingchef Peter Reinle spitz.

Thomas Aeschi war genervt, als er am Karfreitag über die Pisten brettern wollte. Kurz vor Saisonschluss besuchte der SVP-Fraktionschef das Skigebiet Engelberg-Titlis. Via Twitter beschwerte er sich über lange Wartezeiten. Aeschi sprach von «Übertourismus» und sah die Touristenströme als Folge des Schengen-Dublin-Abkommens . Die Reaktionen der Touristiker liessen nicht lange auf sich warten. Man sei schlicht befremdet, erklärten die Titlis-Bergbahnen . Es war die erste Runde eines Streits, der bald zu einer touristischen Grundsatzdebatte führen sollte.

So stünden auch die Engelberger Verantwortlichen grundsätzlich hinter dem Grundsatz «Qualität statt Masse». Aeschi begrüsst, dass man sich in der Zentralschweizer Destination mit der wachsenden Masse an Touristen auseinandersetzt. Tatsächlich «taxiert der Verwaltungsrat das Thema Overtourism und dessen Auswirkungen als neues Risiko», wie es im aktuellen Geschäftsbericht der Bergbahnen heisst.

Der SVP-Fraktionschef kündigt an, die Entwicklungen in der Tourismusbranche weiterhin beobachten zu wollen. Am Dienstag immerhin musste sich Thomas Aeschi in Engelberg nicht vor Touristenmassen fürchten: In der Zwischensaison herrscht auch am Titlis tote Hose.