Nach Sieg über CS vor Gericht: Klimajugend besetzt in Lausanne eine Filiale der UBS

(sat) Die Aktion der Klimajugend im letzten November in einer Credit-Suisse-Filiale in Lausanne sei «verhältnismässig gewesen». Angesichts der Klimaerwärmung könne durchaus von einem Notstand gesprochen werden, begründete der Lausanner Gerichtspräsident am Montag seinen Freispruch von zwölf Aktivistinnen und Aktivisten.

Nach den Freudentränen im Anschluss an die Urteilsverkündung kommt es tags darauf in Lausanne zur nächsten Besetzung einer Grossbank-Filiale. Wie «20minutes.ch» berichtet, sind am Dienstagmittag zwei Dutzend Vertreter der örtlichen Klimajugend und der militanten Klimaschutzorganisation Extinction Rebellion in eine Zweigstelle der UBS an der Place Saint-François marschiert. Dort setzten sie sich in Anzüge gekleidet in der Schalterhalle auf den Boden und verstreuten Kohlestücke. Auf einem Transparent, das die Aktivisten laut einem Video in die Kamera aufgehalten haben, steht: «Wir bringen Ihnen ihre Kohle zurück.»