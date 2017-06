«Das sind schöne Teilerfolge. Ich hoffe, dass sich dieses politische Bewusstsein für die Bedürfnisse älterer Menschen auch weiterhin zeigt», sagt Remo Gysin, Co-

Präsident der Grauen Panther Nordwestschweiz. «Denn zu tun gibt es genug.» Er ortet im wesentlichen drei Bereiche, bei denen Senioren seiner Meinung nach diskriminiert seien – im Verkehr, bei der Arbeit und auf dem Immobilienmarkt. «Oftmals müssen ältere Personen nach Jahrzehnten ihre Mietwohnung verlassen und finden danach keine geeignete neue mehr» , so Gysin.

Der ehemalige Basler SP-Regierungs- und Nationalrat will über Partnerorganisationen aktiv werden und entsprechende Vorstösse im Parlament platzieren. Handlungsbedarf gebe es aber auch auf höchster Ebene. So sieht er den Bundesrat in der Pflicht, die Verfassungsbestimmung bezüglich Diskriminierung im Alter in einem eigenen Gesetz umzusetzen.

«Gottlob kandidierst du»

Eine, die sich im Parlament ganz bewusst für Senioren einsetzt, ist Bea Heim. «Als ich vor den letzten Wahlen entschied, nochmals anzutreten, sagten mir viele ältere Menschen: ‹Gottlob kandidierst du, damit du unsere Anliegen einbringen kannst›», sagt die Solothurner SP-Nationalrätin. Die Altersarmut etwa ,sei ein politisch totgeschwiegenes Phänomen, das gerade unter Frauen viel verbreiteter sei, als man denke. Das Klischee der «reichen Alten» entspreche eben gerade nicht der Realität.

Auch im Gesundheitsbereich gebe es Handlungsbedarf – im Sinne der gesamten Bevölkerung. «Von der Politik für ältere Menschen profitieren in der Regel alle, ganz besonders auch die Jungen. Denn bei den Älteren sind die Probleme des Gesundheitswesens früher sichtbar», sagt sie.

Der am Dienstag siegreiche SVP-Mann Reimann will den Rückenwind nun ebenfalls ausnutzen, um für die Interessen der Senioren zu kämpfen. Es sei wichtig, dass gerade auch Vertreter seines Alters in Bundesbern politisierten.

Entsprechend geharnischt reagiert er auf den Entscheid seiner Kantonalsektion, die Hürden für Kandidaturen von älteren Politikern heraufzusetzen. Wer über 63 Jahre alt ist oder bereits 16 Amtsjahre aufweist, muss im Kantonalvorstand und am Parteitag künftig zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen. «Das ist falsch. Damit die Bevölkerung im Parlament korrekt abgebildet ist, braucht es auch uns», so der langjährige National- und Ständerat.

Jeder Fünfte von Gewalt betroffen

Der Zufall will, dass die «Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter» (UBA) gerade heute eine Präventionskampagne gegen Gewalt im Alter lanciert. Gemäss der Ankündigung sei jeder fünfte ältere Mensch von psychischer und physischer Gewalt betroffen – etwa durch finanzielle Ausbeutung, Vernachlässigung, Bevormundung, Körperverletzung, Freiheitsentzug oder Einschüchterung. Dafür müsse man die Bevölkerung sensibilisieren. Slogan der Kampagne: «Bevor aus Liebe Hass wird.»