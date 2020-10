Nach Rückzug von Regierungspräsidentin: Basler Grüne ziehen mit Heidi Mück in den zweiten Wahlgang

(dpo) Mit der eine Kandidatur von Heidi Mück bestehe die beste Chance, die rot-grüne Mehrheit im Regierungsrat zu sichern, wie die Grünen Basel-Stadt am Dienstagabend mitteilen. Mück war Mitgründerin von BastA! und amtet seit 2014 als Co-Präsidentin der Partei.

Die Grünen ziehen mit Heidi Mück in den zweiten Wahlgang, nachdem Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann es am vergangenen Sonntag verpasst hat, im ersten Wahlgang in den Regierungsrat gewählt zu werden. Dabei landete sie abgeschlagen auf dem 9. Platz. Bei der Wahl für das Regierungsratspräsidium belegte Ackermann den zweiten Platz hinter Stephanie Eymann von der LDP.