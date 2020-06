Nach Morddrohungen und Beschimpfungen: Influencerin Mirjam Jäger erstattet Anzeige gegen ihre Hasser

In dieser Geschichte geht es um eine Mücke, aus der ein Elefant wird – und in der eine losgelassene Onlineherde eine schwangere Frau zertrampelt. Doch der Reihe nach. Die im siebten Monat schwangere Frau ist die 37-jährige Influencerin Mirjam Jäger, ehemalige Olympiateilnehmerin im Freestyle-Skifahren und Partnerin von Ex-Bachelor Rafael Beutl. Das Paar steckte am letzten Wochenende in Zürich im Stau wegen Demonstrationen. Jäger liess ihrem Frust via Instagram-Account freien Lauf: Ihre Pläne seien durchkreuzt, es reiche jetzt langsam mit den Demonstrationen. Dass es sich um eine «Black-Lives-Matter»-Demonstration handelte, wusste sie damals nicht.

Jäger erfuhr es ziemlich bald auf unangenehme Weise. Obwohl sie sich bloss über die verstopften Strassen und den vermasselten Stadtbummel enervierte, echote es aus den sozialen Medien: «Jäger ist eine Rassistin.» Danach wurde die Influencerin unter einer Lawine von nicht druckreifen Hassnachrichten inklusive Morddrohungen begraben.

Unternehmen beendeten Zusammenarbeit

Jetzt geht Jäger juristisch gegen die Hasser vor. «Sie hat mich beauftragt, bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige einzureichen wegen Drohung und Verleumdung», sagt ihr Anwalt Valentin Landmann. Man werde sich dabei auf die übelsten Kommentare konzentrieren sowie auf jene Personen, die Jäger bei Firmen anschwärzten, mit denen sie zusammenarbeitet. Mehrere Unternehmen teilten als Reaktion auf den Shitstorm mit, künftig auf Jäger als Werbeträgerin zu verzichten.

Die grösste Kontroverse hat dabei die Post provoziert, welche die Zusammenarbeit kurzerhand via Twitter für beendet erklärte. «Wir sind bestürzt, denn wir tolerieren keinerlei Diskriminierung. Diversität und Inklusion sind Teil unserer DNA und darauf sind wir stolz», liess die Post ihre Follower wissen.