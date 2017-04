Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag zusammen mit der Staatsanwaltschaft das Haus des bekannten Pädagogen Jürg Jegge in Rorbas ZH durchsucht. Zudem soll Jegge in den nächsten Tagen polizeilich einvernommen werden. Der 73-Jährige hatte gegenüber Medien sexuellen Kontakt mit Schülern in den 1970er-Jahren zugegeben.

Bei der Hausdurchsuchung sicherten die Polizisten mögliches Beweismaterial. Festgenommen wurde Jegge jedoch nicht. Er sei auch nicht zur Verhaftung ausgeschrieben, sagte Corinne Bouvard, Sprecherin der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur sda.