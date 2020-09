Nach kurzzeitiger Sperrung: Die Axenstrasse ist wieder geöffnet

(sat/cza) Um 00.30 Uhr stellten die Überwachungsinstrumente im Bereich «Gumpisch» Bewegungen im Gelände fest. In der Folge schlugen Steine in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse ein, teilte die Kantonspolizei Uri in der Nacht auf Freitag mit. Da weitere Steinschläge oder Murgänge wegen des Wetters nicht ausgeschlossen werden konnten, blieb die Axenstrasse am Freitagmorgen gesperrt. Personen wurden keine verletzt.

Kurz vor dem Mittag konnten Geologen das Absturzgebiet schliesslich besichtigen. Wie das Bundesamt für Strassen im Anschluss mitteilte, habe sich gezeigt, dass die Sensoren der Steinschlagschutznetze wegen eines kleinen Ereignisses respektive kleinen Steinen aktiviert worden seien. Nach der Lagebeurteilung sei die Axenstrasse ab sofort wieder befahrbar.

Zuletzt im Juni und Juli war die Axenstrasse an derselben Stelle gleich für mehrere Tage wegen Steinschlägen und Felsstürzen gesperrt gewesen.