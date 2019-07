Sogar auf der Bundesratsreise hatte sich die Regierung Kritik anhören müssen: «Bundesbern zerstört Arbeitsplätze», monierten Demonstranten in Stans. Hintergrund der Kritik ist ein Entscheid des Aussendepartements: Es hat dem Stanser Flugzeugbauer Pilatus verboten, Unterstützungsdienstleistungen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anzubieten. Pilatus-Präsident Oscar J. Schwenk kritisierte den Bund deswegen scharf - insbesondere auch Aussenminister Ignazio Cassis.

Dessen rechte Hand, Markus Seiler, nimmt nun erstmals öffentlich Stellung dazu. In einem Interview mit der Redaktion CH Media erklärt der Generalsekretär des Aussendepartements (EDA), es sei kein politischer Entscheid des Bundesrats gewesen. «Das EDA hat nach rechtlichen Kriterien geurteilt.»

Mit anderen Worten: Das Aussendepartement habe gemäss Gesetz entscheiden müssen und das habe es auch getan. Nach Ansicht des Aussendepartements verstossen die Tätigkeiten von Pilatus in den beiden Ländern gegen das 2015 in Kraft getretene Söldnergesetz: Sie seien nicht mit den aussenpolitischen Zielen des Bundes vereinbar, hält das Aussendepartement fest. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind in den Jemen-Konflikt involviert.

Pilatus hat gegen das verfügte Verbot Rekurs beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Präsident Oscar J. Schwenk kritisiert, die Verfügung sei schlecht begründet und nicht nachvollziehbar. Das Geschäft mit Saudi-Arabien habe damals sogar vom Bundesrat grünes Licht erhalten, sagte er unter anderem Anfang Monat in einem Interview mit CH Media.

Schwenk kritisierte zudem, Bundesrat Ignazio Cassis habe das Gespräch verweigert: «Er wollte uns nicht anhören. Das ist doch erstaunlich für einen FDP-Bundesrat.» Das Aussendepartement weist diese Kritik zurück. Generalsekretär Markus Seiler sagt: