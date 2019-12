Nach Gefangenenaustausch mit Iran: US-Botschafter lobt Aussenminister Cassis in den höchsten Tönen

An der Heimatfront bläst Ignazio Cassis ein eisiger Wind ins Gesicht. In Umfragen erteilt das Volk dem Aussenminister regelmässig die Note ungenügend. Auch die Medien geizen nicht mit Kritik am FDP-Magistraten. Und die Grünen wollen dem Tessiner am nächsten Mittwoch den Bundesratssitz abknöpfen.

Wenige Tage vor der Gesamterneuerungswahl wird Cassis nun mit Lob vom Ausland überschüttet. Die USA und der Iran danken für die traditionellen Guten Dienste, welche die Schweiz bei einem Gefangenenaustausch geleistet hat. Seit 1980, kurz nach der Islamischen Revolution, vertritt die Schweiz im Iran die Interessen der USA als Schutzmacht.

Der letzte Akt der erfolgreichen helvetischen Diplomatie spielte sich am Samstag beim Flughafen Zürich ab. US-Historiker Xiyue Wang konnte, beglückwünscht von Edward McMullen, dem US-Botschafter in Bern, die Heimreise antreten. Er war 2016 während eines Forschungsaufenthalts im Iran festgenommen worden und sollte eine zehnjährige Haftstrafe wegen Spionagevorwürfen verbüssen. Gleichentags bestieg in Zürich der iranische Stammzellenforscher Massud Soleimani ein Flugzeug in Richtung Heimat. Soleimani wurde 2018 bei seiner Ankunft am Flughafen in Chicago festgenommen. Gemäss iranischen Medienberichten wurde ihm der Import illegaler Wachstumshormone zur Last gelegt. Auf dem Weg in den Iran wurde Soleimani von Aussenminister Mohammad Dschawad Sarif begleitet. Wie McMullen liess der iranische Politiker die Welt mit einem Foto auf Twitter an der Neuigkeit teilhaben.