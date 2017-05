In der Gemeinde Eriz unweit von Thun ist am vergangenen Freitag ein Bär gesichtet und fotografiert worden. Es ist der erste Nachweis eines wilden Bären im Kanton Bern seit mehr als 190 Jahren und bedeutet die Rückkehr des Wappentiers in den Kanton Bern.

Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern gab die Sichtung am Montag bekannt und zitiert den kantonalen Jagdinspektor Niklaus Blatter mit den Worten: "Das ist ein historischer Moment". Letztmals sei ein wilder Bär 1823 im Saanenland gesehen worden.