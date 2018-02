Alle drei Zugunglücke mit gleichem Weichentyp

Zwar seien die Untersuchungen der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUST) sind noch nicht abgeschlossen, wie die SBB in ihrer Mitteilung schreibt. Bis jetzt stehe erst die Ursache der Entgleisung in Bern am 29. März fest: ein Ermüdungsbruch der Weichenzungenschiene.

Dennoch habe die SBB bereits Massnahmen definieren können. Dies, weil die Entgleisungen in Luzern und Basel sich auf demselben Weichentyp ereigneten, der wegen der engen Platzverhältnissen technisch komplex ist. Aufgrund des heutigen Kenntnisstandes geht die SBB davon aus, dass dieser spezielle Weichentyp einer von mehreren Faktoren bei den beiden Entgleisungen war. Es gebe schweizweit vier Weichen dieses Typs, die regelmässig von Personenzügen in ähnlicher Weichenstellung befahren werden – je zwei in Basel und Luzern.