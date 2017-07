Linksextremismus müsse endlich genauso vehement bekämpft werden wie Rechtsextremismus. Ins gleiche Horn stösst der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen: «Wenn Rechte in der Schweiz ein Konzert veranstalten, herrscht grösste Aufregung. Auf dem linken Auge hingegen ist man hierzulande nicht nur blind, man finanziert solch linken Extremismus gar staatlich: In der von der Stadt subventionierten Berner Reitschule ist diese gewaltbereite Brut regelrecht herangezüchtet worden.» Wenn die Reitschule weiterhin zu Gewalt aufrufe, entziehe sie sich selbst die Existenzberechtigung, sagen die beiden bürgerlichen Politiker unisono.

Einer, der sich ausgiebig mit dem Gewaltpotenzial linker Chaoten auseinandergesetzt hat, ist Peter Arbenz. Der ehemalige Winterthurer FDP-Stadtrat und spätere Top-Funktionär der Bundesverwaltung dürfte vielen noch in Erinnerung sein als Troubleshooter, dem es gelang, das Weltwirtschaftsforum in Davos (WEF) zu befrieden. Als im Jahr 2001 die Ausschreitungen einen traurigen Höhepunkt erreichten, wurde Arbenz von der Bündner Regierung eingesetzt, den Verbleib des WEF in Davos zu retten. Weil die Sicherheitskosten des Anlasses nach den Terroranschlägen von 9/11 und wegen der drohenden weiteren Eskalation der Proteste ins Unermessliche stiegen, verlegte WEF-Gründer Klaus Schwab das Forum für die Ausgabe 2002 nach New York. Arbenz sprach mit den Anti-WEF-Aktivisten, band sie mit dem «Spirit of Davos» ins Programm ein, gab ihnen eine Plattform für ihren friedlichen Protest. Das WEF kehrte nach Davos zurück, rund um das WEF befriedete sich das Ganze. Und so galt Arbenz fortan als Brückenbauer; und die Organisatoren des G8-Gipfels in Evian riefen ihn 2003 an den Genfersee, wo er eine Eskalation verhindern sollte.