Ab 2020 wird im Internet veröffentlicht, welche Mitglieder der Bundesversammlung auf Staatskosten ins Ausland reisen, etwa um einer Versammlung des Europarats beizuwohnen oder um Beziehungen mit dem Parlament eines anderen Landes zu pflegen. Einem solchen Register haben National- und Ständerat vor Jahresfrist zugestimmt. Indes: Lässt sich ein Nationalrat von einer PR-Organisation nach Kasachstan einladen, von Taiwan auf die Pazifikinsel oder von der Atomlobby nach Schweden, was allesamt schon geschehen ist, wird in dem Register nicht aufgeführt.

Dabei sind es solche Einladungen, welche die wildesten Spekulationen nähren. Zumal die Politiker über derlei Trips nicht immer auf Anhieb die Wahrheit sagen. Das zeigt sich aktuell am Beispiel des Genfer Regierungsrats Pierre Maudet, der sich samt Familie und engem Mitarbeiter ans Formel-1-Rennen in Abu Dhabi fliegen liess, was er zunächst als «Privatreise» bezeichnete, obwohl der dortige Scheich die mehrere zehntausend Franken teure Reise bezahlt hat.