Mit dem Sendeformat knüpfte Fernsehen SRF an den Erfolg der Serie «Leben wie zu Gotthelfs Zeiten» an, die im Sommer 2004 für hohe Einschaltquoten gesorgt hatte. Von der Aufmerksamkeit profitierte damals auch die Region Emmental: Im historischen Bauernhaus Sahlenweidli, in dem vor 13 Jahren eine Familie aus der Ostschweiz für drei Wochen lebte, kann man noch heute Übernachtungen buchen.

Auch im Solothurner Jura will man nun den Schwung der letzten Wochen in die Zukunft mitnehmen. «Viele Leute werden nach Oensingen zurückkommen», ist der ehemalige Gemeindepräsident Kurt Zimmerli überzeugt. Er ist der Präsident der Stiftung Schloss Neu-Bechburg, und als OK-Präsident koordinierte er mit seinem Team auch das Rahmenprogramm, das in den letzten Wochen auf dem Schloss stattfand.

Ganzes Schloss wird geöffnet

Während der Dreharbeiten zur SRF-Serie war es nicht möglich, das ganze Schloss zu besichtigen. «Die Besucher fanden das sehr schade», so Zimmerli. Deshalb habe man in Oensingen nun das Ziel, das Schloss möglichst schnell wieder für Besucher herzurichten. Ab September soll dies so weit sein. Dabei weiss die Stiftung die Gemeinde hinter sich: «Oensingen war mit vielen schönen Bildern am Fernsehen präsent», sagt der aktuelle Gemeindepräsident Fabian Gloor zufrieden. Die drei Wochen hätten dazu beigetragen, dass Oensingen nun in der Schweiz bekannter geworden sei. «Davon können wir sicher auch in Zukunft profitieren», so Gloor.

Übers Rahmenprogramm freut sich auch Max Misteli. Als Schlossreporter führte er die Abendanlässe und interviewte dabei Gäste, die sich mit einem bestimmten Thema aus dem Mittelalter auskannten. Etwa mit Medizin oder mit der Musik aus dieser Zeit. Ausserdem organisierte er mit seinem Team unter anderem einen Mittelaltermarkt, einen Brunch auf dem Schloss und ein Konzert.

Kampf um Ideen

«Wir mussten am Anfang schon ein bisschen kämpfen, dass unsere Ideen umgesetzt werden», erinnert sich Max Misteli. Umso schöner sei es jetzt, dass die Anlässe so gut besucht gewesen seien. Als Schlossreporter sei er am Anfang zwar ein bisschen nervös gewesen, gibt er zu. «Mit den Profis vom Fernsehen konnte ich natürlich nicht mithalten», sagt er mit einem Lachen. Ein Jobangebot von SRF habe er nun aber leider noch nicht erhalten. Glücklich mit den vergangenen Wochen ist er trotzdem: «Wenn wir jetzt nicht zufrieden sind, dann sind wir ja nie zufrieden».