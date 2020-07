Nach Coronafall im Jugendlager: weitere 21 Ansteckungen bestätigt

(gb./mg) Die Coronaerkrankungen in einem Jugendlager sorgen für weitere Fälle: Der Kanton Graubünden teilte am Freitag mit, dass 21 neue Ansteckungen bestätigt sind. Wie Rudolf Leuthold, Leiter des Bündner Gesundheitsamts, gegenüber dem Tages-Anzeiger sagt, könne der allergrösste Teil davon mit dem Lager in Verbindung gebracht werden.

Im Lager, ein Musiklager einer christlichen Gruppierung, nahmen rund 100 Personen – vorwiegend Jugendliche im Alter von 9 bis 13 Jahren und Betreuer teil. Im siebentägigen Lager wurden letzte Woche Darbietungen für ein Abschlusskonzert einstudiert. Dabei kam es zu mehreren Infektionen. Mehrere Lagerteilnehmer und Konzert-Besucher wurden im Nachgang in Quarantäne gesetzt.