Im Flachland auf der Alpennordseite liegen die Windspitzen verbreitet bei 70 bis 90 km/h, auf Hügeln werden 100 bis 120 km/h erreicht und auf den Gipfeln sind bis 160 km/h möglich. Die Alpentäler sind vor allem am Mittwoch von stürmischem Wind betroffen.

Dort, wo Sturm Burglind in der Neujahrswoche noch nicht gewütet hat, können wieder Äste und schwache Bäume gebrochen werden. Lose Gegenstände können vom Balkon oder im Garten weggeblasen werden. Zudem wird der Sturm in der Höhe den Betrieb von Bergbahnen einschränken. Begleitet ist die stürmische Wetterlage von grösseren Regenmengen und viel Neuschnee in den Bergen, speziell am Alpennordhang.

Bei den sich in den nächsten Tagen abzeichnenden starken Winden steigt insbesondere die Gefahr von Schäden an Hausdächern und Fassaden. In Böen vervielfacht sich die Kraft des Windes, die auf ein Gebäude einwirkt. Sich lösende Dachziegel und nicht ausreichend befestigte Gegenstände und Gebäudeteile können Passanten verletzen. Meiden Sie deshalb Spaziergänge im Wald und an windexponierten Lagen.