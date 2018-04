Die Zürcher waren gewarnt. Und sie reagierten schnell. Nur Stunden nachdem der Verkauf der Anteile von Tamedia am «Tagblatt der Stadt Zürich» bekannt geworden war, konnte man bereits Kleber mit der Aufschrift «Keine SVP-Propaganda! Kein Tagblatt!» bestellen. Am Briefkasten angebracht sollen sie künftig Verträger davon abhalten, die Zeitung hineinzulegen.

Die Warnung kam vor einem Monat via «Schweiz am Wochenende»: Blocher verkauft die «Basler Zeitung» an Tamedia und bekommt dafür deren Anteile am «Tagblatt der Stadt Zürich».

Der Aufschrei war gross. Rund 60 der 125 Gemeinderäte wollten vom Stadtrat wissen, wie er nach einer Übernahme von Blocher die publizistische Unabhängigkeit des Blattes garantieren könne. Das Tagblatt publiziert im Auftrag der Stadt amtliche Mitteilungen. Zudem schalten städtische Ämter regelmässig Inserate. Die Regierung versuchte zu beruhigen. Die Verpflichtung «ausgewogen und sachlich» zu berichten, sei vertraglich gesichert.