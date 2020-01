Morena Diaz über ihren Vergewaltiger: «Er sagte etwas wie: ‹Geniess es, schalt einfach den Kopf ab›»

Im «Club» diskutierten am Dienstagabend Fachleute über das Schweizer Sexualstrafrecht. Mögliche Änderungen werden derzeit kontrovers debattiert. Mit dabei war Morena Diaz als Direktbetroffene. Die Instagram-Influencerin und Primarlehrerin in Erlinsbach machte Anfang Januar öffentlich, dass sie kurz vor Weihnachten 2018 von einem Freund vergewaltigt worden war.

In der SRF-Sendung erzählte sie, wie der Mann über sie herfiel, nachdem sie gemeinsam einen Film geschaut hatten. «Ich fragte ihn, was er da mache. Er sagte etwas im Stil von: ‹Geniess es, schalt einfach den Kopf ab.›» Sie habe mehrmals Stopp und Nein gesagt und er solle sie nicht anfassen. Sie habe noch versucht, ihn wegzustossen. Dann fiel sie in eine Schockstarre. Bekam alles mit, aber konnte sich nicht wehren.

Nach dem Vergehen hätten sie sich beide schockiert angeschaut. «Ich sagte ihm: ‹Ich bin nicht in dich verliebt, wie oft soll ich es noch sagen?›» Worauf er erwidert habe: