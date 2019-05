Es ist ein Trauerspiel, das die Schweizer Politik seit genau einem Jahrzehnt aufführt. Mobility Pricing lautet sein Titel. Auf der Bühne steht unterdessen die dritte Hauptdarstellerin: Simonetta Sommaruga, SP-Bundesrätin und seit Anfang Jahr neue Verkehrsministerin. Mobility Pricing ist ein quälend zerfahrenes Stück mit Überlänge. Es erzählt vom Kampf gegen verstopfte Strassen und überfüllte Züge; davon, dass es im Verkehr mehr «Wer konsumiert, der zahlt» geben soll. Im Grunde jedoch offenbart das Stück vor allem eines: die Zerrissenheit der Schweizer Verkehrspolitik. Die Idee hinter Mobility Pricing gilt als bestechend einfach. Wer zu Stosszeiten auf besonders stark befahrenen Strecken unterwegs ist, soll mehr bezahlen. Massgebend ist die effektive Fahrleistung. Ziel ist es, Strasse und Schiene effektiver zu nutzen – und so den Verkehr besser auf den Tag zu verteilen. Wird die Idee konsequent angewendet, sind Pauschalen wie das Generalabo oder die Autobahnvignette nicht mehr zu halten. Das ist heikel, denn es geht um nationale Institutionen. «Die Bevölkerung hängt am GA», so fasst Bundesrätin Sommaruga die allgemeine Stimmungslage zusammen. Die Aussage lässt sich auf die 40-Franken-Vignette übertragen; die Verteuerung auf 100 Franken scheiterte an der Urne krachend. Mobility Pricing ist nur mit einem grossen Wurf zu haben. Doch an einen solchen wagt sich die Politik nicht. Kein Wunder: Nur schon Debatten über Tariferhöhungen lösen einen Proteststurm aus. Als kürzlich publik wurde, dass die Verkehrsbranche darüber nachdenkt, das GA zu verteuern, liessen Petitionen und Vorstösse nicht lange auf sich warten. Da mehr Kostenwahrheit zu propagieren, ist vergebene Liebesmühe. Also wird Mobility Pricing auf die lange Bank geschoben.

Ernüchternde Analyse Die Protagonisten des Trauerspiels lassen sich nicht einfältig in Gut und Böse enteilen. Denn nebst jenen Verkehrspolitikern, für die Mobility Pricing absolut des Teufels ist, gibt es nicht wenige, die das Ganze zumindest prüfenswert finden. Es dürfe keine Tabus geben, sagen sie. So wie bisher könne es ja irgendwie auch nicht weitergehen. Die Rede ist dann von einer «schrittweisen Herangehensweise» oder von «vertiefter Analyse». Unverbindlicher geht es kaum. Der jüngste Akt: Entgegen früherer Ankündigungen will der Bundesrat nicht schon bis im Sommer erklären, ob und wie er die Idee weiterverfolgen will. Mit einem Entscheid rechnen Insider erst in der zweiten Jahreshälfte. Offen ist, wie sich die neue Verkehrsministerin positioniert. Im Interview mit dieser Zeitung wollte sich Simonetta Sommaruga partout noch nicht auf die Äste hinauslassen. Stattdessen lieferte sie eine ernüchternde Analyse. Verschiedene Leute hätten sehr unterschiedliche Vorstellungen von Mobility Pricing, sagte Sommaruga. «Die einen wollen die Mobilität bremsen, andere die Spitzen bei der Strassen- oder Bahnnutzung brechen, und die Dritten wollen mit Mobility Pricing die Infrastruktur finanzieren.» All diese Ziele könne man nicht zusammen erreichen. Um zu verstehen, wie vertrackt die Lage ist, muss man zehn Jahre zurückblenden. Im Herbst 2009 schickte der damalige SP-Verkehrsminister Moritz Leuenberger einen Strategiebericht zu Mobility Pricing in die Anhörung. Die Nutzer der stark befahrenen Hauptachsen müssten spürbar mehr bezahlen, fand der Bundesrat. In den nächsten Jahren freilich ging es bloss schleppend voran. Nachdem CVP-Bundesrätin Doris Leuthard im Jahr 2010 das Verkehrsdepartement übernahm, liess sie fleissig Papiere zu Mobility Pricing produzieren. 2016 stiess ein Konzeptbericht auf Skepsis, auch wenn die Mehrheit der Parteien nicht grundsätzlich gegen Mobility Pricing war.

