Mitgliederzahl verdoppelt: Die US-Demokraten in der Schweiz rüsten auf

Für die Demokratische Partei geht es ab kommender Woche darum, den Kandidaten zu küren, der Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November aus dem Weissen Haus verdrängen soll. Der wohl ungewöhnlichste Präsident der US-Geschichte mobilisiert nicht nur die eigenen Anhänger der Republikanischen Partei – sondern auch die Opposition in der Schweiz. Anfang 2016, vor Trumps Wahl, zählte «Democrats Abroad Switzerland» etwa 1700 Mitglieder. Heute sind es 3200 – fast doppelt so viele wie vor der Wahl des US-Milliardärs.

Es ist sieben Uhr abends im noblen Genfer Stadtviertel Champel. Farid, 36-jährig und aus Kalifornien, hat seine Wohnung für den Partei-Anlass zur Verfügung gestellt. Die Gäste kommen direkt von der Arbeit – viele von ihnen arbeiten bei NGOs oder renommierten Organisationen in der internationalen UNO-Hauptstadt. An der Eingangstür hängen zwei kleine US-Flaggen. In der Küche stehen Nachos mit Guacamole und Bagels mit Frischkäse bereit.

Auf Englisch würde man von einer «Safe Zone» sprechen, einem Ort, wo man sich sicher fühlen kann. Sicher vor der aktuellen US-Regierung, zum Beispiel. An diesem Abend ist der Name «Donald Trump» tabu. «Wir wollen positiv sein und nach vorne schauen», sagt der Vorsitzende der Organisation «Democrats Abroad Switzerland», als er die Gäste willkommen heisst. Rund 20 Amerikanerinnen und Amerikaner sind gekommen, um sich ein Bild über das grosse Kandidatenfeld der Demokraten zu machen, oder die Unentschiedenen von ihrem bevorzugten Kandidaten zu überzeugen.

Mehr Werbung, mehr Wahllokale, mehr Engagement

«Wir spüren, dass sich mehr Ausland-Amerikaner engagieren wollen, damit bei den Wahlen im Herbst ein Demokrat siegen wird», sagt Liz Voss, Sprecherin der Demokraten in der Schweiz. Der aktuelle Präsident spiele definitiv eine Rolle für diesen internen Schub. «Bei den Wahlen 2016 hatten wir nur zwei Wahllokale in der Schweiz, wo unsere Mitglieder während eines Tages ihre Stimme abgeben konnten. Für die bevorstehenden Vorwahlen planen wir im März Wahllokale in Zürich, Genf und Basel, wo unsere Mitglieder an zwei Tagen ihre Stimme persönlich abgeben können. Wir investieren mehr in Werbung und kontaktieren unsere Mitglieder, um sie auf die Wahlen aufmerksam zu machen.» Hinzu kämen diverse Info-Veranstaltungen. Bei den letzten Wahlen haben laut Voss nur 700 Demokraten in der Schweiz gewählt. «Dieses Jahr sind es hoffentlich deutlich mehr», sagt Voss.

Die Gäste an diesem Abend in Genf werden es sich nicht nehmen lassen, abzustimmen – auch wenn etwa zwei Drittel von ihnen noch nicht weiss, ob sie ihre Stimme Bernie Sanders, Elisabeth Warren, Joe Biden oder Pete Buttigieg geben werden. Gastgeber Farid, ein Videospielproduzent aus Los Angeles, hat sich seine Meinung bereits gemacht. «Ich wähle Warren, ganz klar.» Farid, der sich auch schon für die Wahlkampagne von Barack Obama engagiert hatte, arbeitete vor zehn Jahren in Washington D.C. im Team von Elizabeth Warren, der Senatorin aus Massachusetts. «Sie ist eine sehr warmherzige Person mit grossen Ideen, und das ist genau das, was wir jetzt brauchen.»

Als 2016 fast alle Experten prognostizierten, dass Hillary Clinton die deutliche Siegerin sein würde, sagten manche Wähler, sie würden bei einer Wahl Trumps das Land verlassen. Die meisten taten es nicht – Farid hingegen schon. «Ich hatte gesagt, dass ich in die Schweiz flüchten würde, und so kam es.» Als US-Bürger mit arabischen und südamerikanischen Wurzeln habe er sich in seinem Land nicht mehr wohl gefühlt: