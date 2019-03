Während Elektrobusse in der Schweiz noch selten sind, werden andere Transportmittel im Nahverkehr schon heute mit Strom betrieben. In der Stadt Zürich beispielsweise transportieren Trams und Trolleybusse rund 80 Prozent der Fahrgäste. Elektrobusse sind im Unterschied dazu nicht an eine Oberleitung gebunden, sondern beziehen den Strom an den Ladestationen entlang ihrer Route.

In Genf gibt es bereits an 13 Haltestellen die Möglichkeit, die Batterie aufzuladen. Dabei dockt der Bus für jeweils rund 20 Sekunden an die Ladestation, um Strom zu beziehen. An den Endstationen beträgt die Ladedauer drei bis sechs Minuten.

Im Busdepot schliesslich kann ein Bus innerhalb von sechs Stunden komplett geladen werden. Die Reichweite einer vollen Batterieladung beträgt rund 36 Kilometer. Die Ladetechnologie stammt von der ABB, die Busse werden im solothurnischen Bellach von der Firma Hess gefertigt. Für den Überlandbetrieb gibt es auch Modelle anderer Anbieter, die Reichweiten von über 100 Kilometern erreichen. (rob)