Die SBB erhalten Konkurrenz. Die Domo Swiss Express AG erhält eine Konzession für drei Fernbuslinien in der Schweiz. Dies teilte das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Montag mit. Domo wird ab Ende März drei Strecken anbieten: von St. Gallen via Zürich an den Genfer Flughafen, von Basel nach Lugano und von Chur via Zürich nach Sitten. Die Konzession ist vorerst befristet auf drei Jahre. Es ist das erste Mal, dass ein Busunternehmen eine Konzession für eine Fernverkehrslinie erhält. Bis jetzt hatten die SBB das Monopol im Fernverkehr.

Auf den Strecken von Domo werden das Generalabo und das Halbtax gültig sein. Die Preise sind einfach: «Wir sind generell halb so teuer wie die SBB», sagte Patrick Angehrn, Chef von Domo Swiss Express, an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz in der Domo-Busgarage in Neuhaus SG. Die Strecke Zürich–Bern zum Beispiel kostet Fr. 11.50 in der 2. Klasse. Pro Bus stehen 49 Plätze in der 2. Klasse und 10 Plätze in der 1. Klasse zur Verfügung. Jeder Bus hat ein rollstuhlgängiges WC – in einem Doppelstockbus angeblich eine «Weltpremiere». Billette gibts über die Website von Domo, bei den SBB am Schalter oder am Billettautomaten. Am Automaten wählt man wie üblich Start- und Zielort, unter Wegstrecken wird dann als eine der Möglichkeiten der Domo-Fernbus angeboten. Auch im SBB-Onlinefahrplan sollen die Kurse ersichtlich sein.