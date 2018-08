Er macht müde, nervös und aggressiv. Er raubt einem den Schlaf. Und er kann nicht nur den Blutdruck, sondern auch das Risiko für Herzinfarkte erhöhen. Unzählige Studien gibt es zu dem Thema, alle kommen zu einem ähnlichen Schluss: Lärm birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.

Die dominierende Quelle des Krachs ist der Strassenverkehr. Dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) zufolge ist tagsüber jeder fünfte Mensch an seinem Wohnort lästigem Lärm von der Strasse ausgesetzt, nachts ist es noch immer jeder sechste. Betroffene müssen eine Geräuschkulisse ertragen, welche die gesetzlichen Grenzwerte von 60 Dezibel am Tag und 50 Dezibel in der Nacht überschreitet.

Ob Schutzwände oder Temporeduktionen: Die einschlägigen Methoden haben nur bedingt Linderung gebracht. Oft wurden Erfolge von der steigenden Verkehrsflut wieder zunichtegemacht. Als Ende März dieses Jahres die 30-jährige Frist zur Lärmsanierung ablief, waren die meisten Kantone weit von ihren Zielen entfernt.