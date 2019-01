Gibt es Dinge, die nicht so schön sind am Altwerden?

Ja. Durchgestanden, was durchzustehen war, und genossen, was zu geniessen war.

Und habe sie überstanden, es war erst 1956, dass ich wieder arbeitsfähig wurde. Bei der Firma SEL in Stuttgart arbeitete ich mit bei der Entwicklung des Computers SEL ER 56. Später durfte ich die Post- und Postsparkassendienste mit den damals gerade aufkommenden Computern, an deren Entwicklung ich ja tätig war, modernisieren. Und das ging sehr erfolgreich. Ich wurde auf der Stufenleiter der Postbeamten bis an die oberste Grenze befördert und hatte ein schönes Leben in den letzten 50 Jahren.

Ein frostiger Wintermorgen, erster Schnee hat Bäume und Dächer von Ulm überzuckert. Am Rand der süddeutschen Stadt lebt Wilfried de Beauclair in einem Seniorenzentrum. Er erwartet die Journalistin im Anzug.

Ich habe ihn eigentlich gewonnen. Als Kind, ich bin ja in Ascona gross geworden, oder besser gesagt jung geworden, und es war schön. Dass es nachher anders wurde, lag nicht an mir, auch nicht an den Zeitumständen, sondern an der Politik der 30er-Jahre.

De Beauclair wurde im Zweiten Weltkrieg nicht als Soldat eingezogen, er galt als unabkömmlich. Die Bombardierung Darmstadts im September 1944 überlebten de Beauclair, seine Frau und die kleine Tochter im Keller. Am 1. Mai 1945 geriet er dann in französische Kriegsgefangenschaft. Während seiner Gefangenschaft infizierte er sich wohl mit Tuberkulose. (miz)

Wilfried de Beauclair wurde am 4. April 1912 in Ascona geboren. Die Eltern, Alexander Wilhelm de Beauclair und Friederike Krüger, waren 1906 nach Ascona gezogen, heirateten dort, der Vater arbeitete als Verwalter des Sanatoriums auf dem Monte Verità. Der Vater gab bald diesen Posten auf – angestellt zu sein widersprach seinen Ambitionen als Künstler. Die Mutter kam kaum noch zum Malen, musste die Pensionsgäste versorgen – auch das vielleicht ein Grund, dass sie mit den beiden Kindern 1920 in ihre Heimatstadt Darmstadt zog.

An was erinnern Sie sich gerne aus dieser Zeit?

Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte noch lange Lebensmittelknappheit.

Ja. Es gab Hunger, doch wir wurden aufgepäppelt. Mit einem Sonderschiff voller hungernder Kinder landeten mein Bruder Gotthard und ich 1923 in Reval (heute Tallinn genannt, Anm. d. Red.) in Estland und wurden von den baltendeutschen Familien aufgenommen. Ich kam auf einen Gutshof, und die Hausköchin hat mich grossgezogen, durchgefüttert, dass ich mit roten Backen im Herbst wieder zurückkam. Ich denke gerne daran zurück, wir hatten dort eine schöne Zeit.

Auch sonst hat sich Ihre Kindheit und Jugend sicher deutlich unterschieden von heute.

Natürlich. Es gab nicht so viele Autos. Ich habe als Student 1930 im ersten Semester zu verbilligten Verhältnissen den Führerschein gemacht, Autofahren gelernt. Hat mich damals 30 Mark gekostet. Was heute ungefähr 3000 Euro kostet.

Als Student konnten Sie nicht lange an der Universität bleiben. Warum?

Wegen der Nazis. 1933 verliess ich die Universität. Wer nicht Mitglied in der Hochschul-SA war, musste die Studiengebühren selber bezahlen. So begann ich mit meinen vom Grossvater abgeguckten Feinmechaniker-Kenntnissen in der Wirtschaft zu arbeiten. Ich war in Bremen auf der Weserwerft, in Friedrichshafen am Bodensee beim Flugzeugbau der Firma Junkers, alles interessante Arbeiten. Und dann hatte ich genug, ging wieder auf die Hochschule, wurde Assistent beim berühmten Mathematiker Alwin Walther. Und begann eine Laufbahn in der Feinwerktechnik der Rechenmaschinen. Eine Gruppe von Professoren-Gattinnen hatte sich für uns eingesetzt und private Stipendien organisiert, damit wir wieder auf die Universität können.

Sie gelten als Pionier der Computertechnik, als einer der ersten Informatiker.

Das war dadurch, dass ich Freundschaft mit dem Berliner Konrad Zuse bekam, der nun wirklich den ersten mechanischen Computer, das Wort ist damals nicht gebraucht worden, gebaut hat. Ich habe ihm geholfen, ich habe ihn unterstützt und wir bauten gemeinsam immer weitere Rechenautomaten, die nicht nur taten, was man ihnen per Tastendruck vorgab, zwei plus drei ist fünf, sondern man konnte auch sagen, rechne zwei mal drei, er hat gewusst, was er tun muss.

Sie haben dann die Maschinen schnell weiterentwickelt.

Ja, bald konnten Sie Gleichungen lösen, lange Zahlenkolonnen speichern und auswerten. Da fing wirklich eine neue Zeit an. Alles noch im altmodischen Stil. Zimmergrosse Apparate, Millionen teuer. Heute kann das ein kleiner Taschenrechner.